Výhoda domácího písku? Na brněnské Riviéře se lépe útočí

I když se to nezdá, taky v tomto sportu existuje výhoda domácího hřiště. A stejně tak – podobně jako například v tenise – existují i pro beachvolejbal kurty rychlejší či pomalejší, vhodné tedy buď pro útočnou, či obrannou hru.

„Každý písek je jiný. Považujeme za svoji výhodu, když se hraje tam, kde trénujeme každý den,“ hlásí před víkendovým turnajem Českého poháru dvouhvězdičkové úrovně na brněnském koupališti Riviéra hráčka pořádajícího týmu Michaela Kulhánková.

Ona je ve dvojici s Annou Pospíšilovou tou pohyblivější hráčkou, která běhá a skáče u zadní lajny a vybírá míče. Pospíšilová pracuje víc na síti.

„Jednotlivá hřiště se liší v tom, jak je písek hluboký. Když je někde hluboký až moc, nedá se v něm odrazit, skákat nebo běhat. To pak přináší delší výměny, tolik se nesmečuje. Pro diváky to není to pravé ořechové. Kde je písek tvrdší a odráží se z něho dobře, smečuje se lépe a výměny jsou svižnější,“ popisuje.

Kurty na Riviéře patří prý k těm rychlejším. Kulhánková s Pospíšilovou tvrdí, že jim svědčí, přestože samy sebe považují spíš za obranářky. „Máme postavenou hru na tom, že se snažíme dát hodně tvrdý servis, abychom pak měly ulehčenou práci v obraně. Tím získáváme body,“ říká Pospíšilová.

Jedničky se odhlásily Jedničky se odhlásily Z pozice prvního nasazeného páru turnaje se z Českého poháru na Riviéře odhlásily české jedničky plážového volejbalu Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová. Důvodem je nedávné zranění ramene Hermannové, které si po vyléčení vyžaduje další rehabilitaci. „Před dvěma dny se objevily problémy, u kterých se po společném rozhodnutí s doktorkou a týmem došlo k závěru, že nejchytřejší řešení bude turnaj odhlásit,“ sdělil pár v prohlášení na sociálních sítích.

Zatímco třeba tenisové antukové kurty lze upravovat tak, aby byly rychlejší nebo pomalejší a vyhovovaly co nejvíc domácímu hráči, v plážovém volejbalu se prý nic takového neděje.

„Naopak. Nelze upravovat písek, ale lze upravit náš styl hry. V hlubším písku, kde nejde tolik smečovat, používáme jiné typy úderů. Díky tomu, že na Riviéře trénujeme, známe pro tamní kurty vhodnou hru, ale obecně je to o našem přizpůsobení. Ne jestli nám hřiště vyhovuje, ale jestli se nám každý daný den podaří změnit naši hru tak, abychom s ní byly úspěšné,“ vysvětluje Pospíšilová.

Samostatnou kapitolou ve hře plážových volejbalistek je počasí. I to ovlivňuje jejich strategii. Předpověď počasí na víkend hlásí vysoké teploty, které tolik nevadí, pokud nezačne pofukovat vítr.

„Úplně jinak se hraje, když prší. Balon je pak nasáklý a je těžší. Je na to potřeba myslet při servisu, který se hraje jinak, dává se větší rána. Rozdíl je tady, jestli fouká proti, nebo po úderu,“ říká Pospíšilová. Také délku výměn počasí ovlivní. Opět zde nejvýrazněji vstupuje do dění případný déšť.

„Blbě se hraje, když kape do očí. Na sluneční brýle vám naprší a nemůžete se podívat nahoru, protože nic moc nevidíte. To vadí asi nejvíc. Pak se musí hra zrychlit, aby se nahoru nemuselo koukat,“ zmíní další z taktických prvků Kulhánková.

Jsou kurty, na které se plážové volejbalistky moc netěší. „Někde je písek hrubší, spadnete a máte odřená kolena. Jinde je zase písek tak jemný, že ho ani praním nedostanete z oblečení,“ přidává Kulhánková. Obtížně se prý hraje například v Praze na Strahově.

Na Riviéře si domácí dvojice přeje vydržet co nejdéle, ideálně až do nedělního finále se začátkem kolem 15. hodiny. „S páry, s nimiž hrajeme vyrovnaně, by právě znalost hřiště mohla rozhodnout pro nás,“ očekává Pospíšilová.