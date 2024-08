Kovařík během covidu s volejbalem skončil, teď je reprezentační jedničkou

Kovařík byl od roku 2017 hráčem Lvů Praha. V roce 2020, kdy byl celý sportovní svět v nejistotě kvůli omezením spojeným s pandemií koronaviru, mu ale v pražském klubu neprodloužili smlouvu.

„Klub mi sice potvrdil, že mám potřebnou kvalitu, jenže kvůli odchodu sponzorů neměl dostatek finančních prostředků. Zkoušel jsem štěstí v jiných extraligových týmech, ale všude jsem narazil na stejný problém. Nakonec jsem se dohodl na postu smečaře v ČZU Praha ve druhé lize a zároveň se soustředil na práci a studium,“ vzpomínal Kovařík, jenž toto období považuje za nejhorší v kariéře.

V sezoně 2020/21 nehrál volejbal vůbec, protože vládní opatření amatérský sport zakázala a profesionálem nebyl. Dvakrát jeho pokus o získání nového extraligového angažmá skončil neúspěšně, takže se rozhodl z vrcholového volejbalu odejít a nastoupit na plný úvazek do zaměstnání u mobilního operátora.

Strávil tak několik měsíců, než mu koncem srpna 2022 zavolal manažer českobudějovického Jihostroje Robert Mifka. „Myslel jsem, že chce lepší tarif. Ani mě nenapadlo, že by mohlo jít o něco jiného. Nakonec se z telefonátu vyklubala nabídka na týdenní zkoušku. Měl jsem zaskočit za zraněné libero Martina Kryštofa a jako obrovský fanoušek budějovického volejbalu jsem samozřejmě neváhal ani minutu,“ popisoval Kovařík životní zlom.

Nové začátky ve špičkovém extraligovém klubu byly krušné. „Kolem plno hráčů z reprezentace a já jsem pomalu nedokázal ani trefit míč. Musel jsem skloubit dvě zaměstnání, plnit pracovní normy, zatímco mé tělo dostávalo pořádně zabrat. Vlétl jsem do sezony bez letní přípravy, což se projevilo bolestí zad,“ řekl Kovařík.

Na jihu Čech se ale chytil, z týdenní zkoušky se stala dvouměsíční a nakonec angažmá na celou sezonu, takže běžné zaměstnání Kovařík zase opustil. Nyní s ním v Jihostroji počítají dlouhodobě.

V minulé sezoně byl oporou na cestě k mistrovskému titulu a jeho forma neunikla ani reprezentačnímu trenérovi Jiřímu Novákovi. „Když mi zavolal, byl to pro mě neskutečný pocit,“ svěřil se Kovařík, který v národním týmu debutoval letos v květnu ve Zlaté Evropské lize.

Ignacio Luengas (vlevo) a Michael Kovařík z Českých Budějovic přijímají míč.

Pomýšlí ale výš. „Vždycky jsem snil o tom, že budu reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa. Moc bych si přál ho vyhrát. Vím, že to není snadný úkol, ale není to tak dávno, co jsem měl sen zahrát si za Jihostroj, vyhrát titul v extralize a dokonce se účastnit Ligy mistrů. Je až neuvěřitelné, že tohle všechno už si můžu odškrtnout. Třeba se mi splní i můj další volejbalový sen. Je důležité mít před sebou stále nové cíle a neusínat na vavřínech,“ dodal Kovařík.

Další zápas ho v národních barvách čeká ve čtvrtek v Táboře proti Norsku.