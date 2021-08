ONLINE: Volejbalistky hrají o čtvrtfinále ME s favorizovaným Tureckem

České volejbalistky se pokouší v osmifinále mistrovství Evropy v Plovdivu zaskočit favorizované Turecko, pátý tým z olympijského turnaje. Češky postoupily do play off ze čtvrtého místa skupiny B, naproti tomu vicemistryně z minulého ME Turkyně suverénně vyhrály skupinu D a v pěti zápasech ztratily jediný set. Průběh duelu sledujte v podrobné online reportáži.