Volejbalistky zdolaly bez ztráty setu Švédsko a slaví postup do osmifinále ME

České volejbalistky na závěr skupinové fáze na mistrovství Evropy porazily Švédsko 3:0 po setech 25:23, 25:20 a 25:22 a zajistily si postup do play off. Pokud domácí Němky nepřekvapí ve večerním utkání proti Turecku, půjdou svěřenkyně Jannise Athanasopulose do osmifinále dokonce z druhého místa v tabulce skupiny C