ONLINE: Volejbalistky zkoušejí proti Němkám urvat druhé vítězství na ME

České svěřenkyně řeckého trenéra Jannise Athanasopulose ve čtvrtek v bulharské části turnaje porazily 3:1 Španělsko, Němky stejným výsledkem podlehly jednomu z favoritů skupiny Polsku. Dalšími účastníky „béčka“ jsou ještě domácí výběr a Řecko.

Na ME se Češky vrátily po čtyřech letech, poté co předloni na vrcholné akci starého kontinentu poprvé po čtrnácti letech chyběly.

Výhrou nad Španělkami udělaly volejbalistky důležitý krok k postupu do osmifinále, do něhož se z šestičlenné skupiny dostanou čtyři týmy. Bodový zisk proti Němkám by se české reprezentaci moc hodil.