Česko usiluje o ME volejbalistek 2026, trenér Athanasopulos prodloužil smlouvu

O pořadatelství ME 2026 by se mělo rozhodnout do konce roku. Hrát se bude v modelu z posledních let, kdy se o pořadatelství dělí více zemí. Jedna z nich je tzv. prioritní a v ní se konají zápasy o medaile.

Český volejbalový svaz usiluje o pozici druhého pořadatele. V Brně by se měla hrát jedna skupina, čtyři zápasy osmifinále a dvě čtvrtfinále. Hlavní kandidaturu podalo Turecko.

„My máme ambici být dvojkou, dalšími třemi uchazeči jsou Ázerbájdžán, Rakousko a Švédsko,“ řekl na tiskové konferenci předseda volejbalového svazu Marek Pakosta.

Podle něj je přidělení pořadatelství víceméně formalitou. „Všechny náležitosti jsou předjednané, ale dokud to neschválí správní rada CEV, tak to nechci dávat jako jistotu. Všechny kroky, které jsme dělali, vedou k tomu, abychom uspěli v pozici dvojky,“ dodal Pakosta.

Volejbalový šampionát by měl být první velkou sportovní akci v Brno Areně na Výstavišti. Plánovaný termín dokončení haly je na jaře 2026. „Jsme přesvědčeni, že se vše stihne a bude se hrát v nové hale. Brno tak dostojí pověsti volejbalového města číslo 1 v Česku,“ řekl Jiří Nikodým, předseda představenstva městské společnosti STAREZ-SPORT, do jejíž gesce hala spadá.

ME volejbalistek se v Česku konalo zatím čtyřikrát. V letech 1949, 1958, 1993 a 1997, kdy se hrálo v brněnské hale Rondo, která nyní po rekonstrukci slouží hokejové Kometě.

Athanasopulos s podpisem dlouho neváhal

„Jsme rádi, že Jannis Athanasopulos bude pokračovat v práci, kterou tu načal a s níž jsme spokojeni,“ ocenil Pakosta kouče, o jehož služby byl zájem i v cizině. „Rozhodla korektnost i serióznost Jannise, takže jsme se bez problémů dohodli,“ dodal.

„S podpisem jsem dlouho neváhal. Je to pro mě čest, že Český volejbalový svaz má dál zájem o moje služby. Těším se na turnaj, který, jak doufám, budeme v Brně pořádat. Musíme se na něj skvěle připravit,“ řekl novinářům Athanasopulos.

Řecký trenér přišel k reprezentaci v dubnu 2019 ze Stuttgartu a vystřídal Zdeňka Pommera. Letos na podzim dovedl tým do čtvrtfinále ME, kde české reprezentantky vypadly se Srbskem. Zajistily si však postup do olympijské kvalifikace, v níž v Číně obsadily sedmé místo v osmičlenné skupině a do Paříže se neprobojovaly.

Vzhledem k očekávanému pořadatelství ME 2026 se Česko vyhne kvalifikaci o tento turnaj. Pro ženský tým tak bude v příštích letech vrcholem Evropská liga.