Finger o úlevě volejbalistů: S Itálií bez stresu, ze skupiny jsme postoupili

Do závěrečného utkání ve skupině B proti Italům, kteří trvale sbírají medaile na olympijských hrách i světových a evropských šampionátech, tak mohou jít v naprostém klidu. Utkání v Ostravar Aréně se bude hrát ve čtvrtek od 19 hodin.

„Jsem rád, že jsme zvládli předchozí zápas s Černou Horou (3:0), protože pokud bychom neuspěli, museli bychom ve čtvrtek vyhrát. Teď budeme hrát naprosto bez stresu, bez nějakého tlaku,“ řekl univerzál Michal Finger.

Právě on patří mezi dva nynější reprezentanty, kteří mají s italským volejbalem bližší zkušenosti. Tím druhým je Milan Hadrava, který minulou sezonu působil v Civitanově. Finger tam odehrál necelé dvě sezony za Monzu a Piacenzu.

Takže, co se dá od Italů čekat?

Volejbal na nejvyšší úrovni. Každý by si měl zahrát v Itálii, aby viděl, jak funguje špičkový volejbal. Budeme si to maximálně užívat, protože nemáme co ztratit a proti Itálii se nehraje každý den. Bude to pro nás čest.

Z vašich spoluhráčů z Piacenzy v italském národním týmu nikdo není, ale určitě protivníky dobře znáte.

Italské kluky většinou znám od vidění. Jsou to špičky, je to velice silný mančaft. Hrát proti nim nebude jednoduché, ale budeme bez stresu a všechno se může podařit.

Takže byste mohli urvat i nějaký set?

Můžeme, ale uvidíme. Prvotní cíl, který jsme měli, postup do osmifinále, jsme už splnili. Dál tak jdeme s chutí, aby nás hra bavila a když se dostaneme do laufu, můžeme hrát s každým.

V čem je z vašeho pohledu síla Itálie?

Jsou velice organizovaní, jsou precizní. Mají vyspělou techniku. A i když v Ostravě nejsou v plné sestavě, furt je to jeden z nejsilnějších mančaftů světa. A hlavně dlouhodobě. Není to tak, že jim vyroste jedna generace. Na špici se drží neustále.

Čím to je?

Asi mají od začátku lepší trenérské vedení než jaké je ve zbytku světa, protože pochybuji, že by se jim rodili jen volejbaloví talenti. Tam jde výchova od děcek. Hrát v Itálii byl výborný zážitek. Viděl jsem několik stylů hry, které jsem před tím nepoznal. Setkal jsem se s lidmi, od nichž jsem si vzal plno zkušeností.

Můžete vypíchnout něco konkrétního, pokud jde o ty styly?

Vyspělost tamějších hráčů je v tom, že se snaží vidět blok, není to vyloženě, když to tak řeknu, úder před sebe. Každá situace si žádá určité herní řešení. Snaží se při útočení přemýšlet, používat krajní blokaře, hodně házejí balony (hození míče rozhodčí tolerují, pokud je pohyb ruky shora dolů - pozn. red.), což je teď moderní, a jsou velice organizovaní a disciplinovaní v obraně. Když má blokař udělat nějakou věc na síti, tak hráč za ním ví, že to tak bude a podle toho se v hřišti postaví. Od toho se odvíjí celá obrana a bod po bodu jim to vychází.

Přesto v Itálii příští sezonu hrát nebudete. Odcházíte do katarského celku Al Rayyan. Není to škoda?

Tak škoda... Škoda je dobrého člověka. (směje se) Uvidíme, jak to bude dál.