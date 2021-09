Mám mu co oplácet, říká Hadrava o trenérovi italských volejbalistů

„Tím, že jsme porazili Černou Horu, můžeme hrát naprosto bez stresu, bez nějakého tlaku. A budeme si to maximálně užívat, protože nemáme co ztratit a proti Itálii se nehraje každý den,“ řekl univerzál Michal Finger.

Italové v srpnu na olympijských hrách v Tokiu skončili šestí. Měsíc nato přijeli do Ostravy bojovat o evropský titul.



A oproti olympiádě jim chybějí mimo jiné smečaři Osmany Juantorena, který ukončil reprezentační kariéru, a Luka Vettori, univerzál Ivan Zajcev, jenž si léči zranění, i libero Massimo Colaci. Rozhodně ale nejsou oslabeni.

„Přestože tady nejsou v plné sestavě, furt je to jeden z nejsilnějších mančaftů světa. A hlavně dlouhodobě,“ potvrdil Michal Finger.

„Mají širokou základnu,“ upozornil reprezentační trenér Jiří Novák.

Odborníky na Italy by měli být čeští univerzálové Michal Finger a Jan Hadrava, kteří minulou sezonu odehráli v italské Sérii A1 - Finger v Piacenze a Hadrava v Civitanově.

Leč z Itálie odcházejí, Hadrava do polského Jastrzebie a Finger do katarského celku Al Rayyan. Zatímco Finger v týmu protivníka žádného bývalého klubového spoluhráče nemá, Hadrava dva - blokaře Simoneho Anzaniho a libera Fabia Balasa.

„A mimochodem italský nároďák trénuje De Giorgi s asistentem Nicolou Giolitem, kteří mě vedli zhruba dvě třetiny sezony v Civitanově, než je šéfové klubu odvolali,“ upozornil Jan Hadrava.

Takže je expertem na Italy?

„Uff. Nechci říct expert, ale jak na ty dva kluky, to bych mohl vědět. Jsou to výborní hráči, jejich repertoár je skvělý, ale vím, jak se chovají, jaké mají svoje údery, hlavně u Anzaniho, jak útočí, brání,“ odpověděl Hadrava.

Přiznal, že má obrovskou motivaci proti Italům obstát.

„Nejde tak ani o hráče, co znám, ale o trenéra. Porazit je by bylo něco krásného, a ještě když je trénuje De Giorgi, který mi nedal tolik prostoru k hraní... Mám mu co splácet.“



