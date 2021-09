Jak zopakovat volejbalový úspěch? Kluci, musíte jít hrát do světa

Bojovnost, nasazení, týmovost. V tom byla síla volejbalových reprezentantů, kteří v ostravské části evropského šampionátu porazili olympijské vítěze Francouze 3:0 i vicemistry Evropy Slovince 3:1.

Jenže ve čtvrtfinále už na slovinský tým nestačili a padli 0:3. „Evropa je strašně vyrovnaná, což bylo vidět na olympiádě, kam se dostaly jen čtyři evropské týmy (Francie, Itálie, Polsko a Rusko - pozn. red.). Němci, Bulhaři, Srbové, Slovinci, Belgičané v Tokiu chyběli, přičemž na mistrovství světa by skončili hodně vysoko,“ prohlásil smečař Jan Hadrava.

„Evropská špička je hodně široká,“ uvedl šéf Českého volejbalu a někdejší reprezentant Marek Pakosta. „Šampionát ukázal, že když si na naší straně všechno sedne na sto procent, tak jsme schopni s těmi nejlepšími hrát. Na druhou stranu nemáme odehraných tolik takto vypjatých zápasů.“

Dodal, že národnímu celku chybějí individuální a týmové zkušenosti. „Ale věřme, že mistrovství posune naše kluky v jejich kariérách a dodá jim sebevědomí do dalších let.“

Jenže k tomu rovněž potřebují hrát v elitních evropských soutěžích a klubech. V nich jsou jen Jan Hadrava, který přešel z italské Civitanovy do polského Jastrzębie, a Donovan Džavoronok v Modeně, ale ten odmítl reprezentovat.

„Všechno souvisí se vším,“ upozornil Marek Pakosta. „Když se hráči nemají kde ukázat, nečekejte, že o ně budou mít elitní kluby zájem. Nejprve musíte uspět s národním týmem. V Ostravě jsme předváděli pohlednou, aktivní, agresivní hru, což oceňovali i diváci. Někteří kluci se do hledáčků předních evropských klubů určitě dostali a budu jim držet palce, aby hráli v kvalitních zahraničních soutěžích. To by je mohlo rychleji posunout nahoru.“

V minulé sezoně jen čtyři z českých reprezentantů působili v cizině. Zato hráči předních národních celků se otrkávají v nejlepších světových soutěžích - italské, polské a ruské. V nich mají Francouzi šest volejbalistů, Slovinci a Bulhaři pět a Italové hrají svou sérii A1.

„Díky tomu mají naši soupeři spoustu hráčů, kteří vědí, jak nakládat s tlakem důležitého zápasu. To předvedli Slovinci ve čtvrtfinále, kdy si šli za postupem, a my bohužel hráli druhé housle,“ řekl blokař Adam Zajíček.

Českých hráčů v cizině ubývá

„Ty nejlepší ligy jsou nesmírně vyrovnané a je tam větší tlak než v Česku,“ uvedl Jan Hadrava. „V Polsku, Itálii i ve Francii, kde jsem měl možnost působit, každý zápas i s týmem zespodu tabulky, a kór, když hrají doma, je vyrovnaný. Nedá se papírově říct, že to bude tři nula a hotovo. Každé utkání je skoro válka.“

Někdejšího reprezentačního nahrávače a trenéra Zdeňka Haníka znervózňuje, že český volejbal už neprodukuje tolik hráčů, kteří by se uplatnili v cizině. „O trenérech ani nemluvím,“ řekl. „Musíme vše směřovat k mládeži. Tam jsme nyní získali tři čtyři medaile, tak snad se to v budoucnu projeví.“

Úbytek českých volejbalistů v zahraničí je podle trenéra národního mužstva Jiřího Nováka daný také tím, že domácí liga jde nahoru. „Nejen výkonnostně, ale i finančně,“ podotkl. „Některým hráčům se tak zřejmě nevyplatí odcházet do ciziny. Tím jakoby trochu ztrácíme i ambice. Hráči jsou spokojení doma blízko svých rodin. Jednoznačná odpověď na to však není.“

Kouč upozornil, že volejbal je o osobních ambicích, o chuti vyhrávat trofeje. „Na prvním místě by neměla být ekonomická stránka, ale sportovní výzva. A když ta bude, přijdou i peníze. Jsou to spojené nádoby.“

Novák je přesvědčený, že za to, že už v předních zahraničních soutěžích není tolik českých volejbalistů, může i dobrá práce tuzemských klubů a manažerů. „Dokážou těm nejlepším zajistit slušné podmínky,“ uvedl. „České týmy jsou kvalitnější a v evropských pohárech jsou schopné se měřit i s těmi lepšími celky a odehrát s nimi slušné zápasy.“

ME volejbalistů Příloha k šampionátu

Přesto do absolutní špičky český volejbal už dlouho nepatří. „Ano, protože rozpočty klubů v cizině jsou diametrálně odlišné,“ zdůraznil Novák.

Chodí vůbec českým hráčům nabídky ze zahraničí? „Rozdíl je, jestli je mají z top klubů, anebo vůbec,“ odpověděl Jiří Novák. „Dostat se do Itálie je těžké. Ale nějaké nabídky zvenku chodí, i když ne takové, jako tomu bylo dříve. Často se kluci musejí v daných klubech nejprve ukázat a až pak případně dostanou nabídku smlouvy. A podstupovat to se mnohým nechce. O to více však musíme pracovat, abychom se mohli s těmi nejlepšími porovnávat.“