Semifinále MS volejbalistů nabídne reprízu posledních dvou finále

Polsko ve čtvrtfinále promarnilo dvousetový náskok proti Spojeným státům americkým, obhájcům bronzových medailí a finalistům letošní Ligy národů. Rozhodující tie-break ale úřadující světoví šampioni vyhráli 15:12. Ke kapitánovi Bartoszi Kurekovi, jenž se dostal na 21 bodů, se přidali blokaři Jakub Kochanowski a Mateusz Bieniek. Ti dohromady získali 34 bodů.

Brazílie porazila v jihoamerickém čtvrtfinále Argentinu 3:1 na sety a bude usilovat o šesté finále mistrovství světa za sebou. Naposledy závěrečný duel o zlato brazilský tým nehrál v roce 1998, kdy skončil čtvrtý.

Tehdejší šampionát v Japonsku ovládli Italové, kteří získali třetí titul za sebou. Na silnou generaci konce devadesátých let ale další výběry z Apeninského poloostrova nedokázaly navázat. Jen v roce 2010 postoupila Itálie do semifinále, ale skončila čtvrtá. Tentokrát se do medailových bojů dostala přes olympijské šampiony a vítěze Ligy národů Francii, kterou v Lublani udolala 3:2.

V semifinále italští volejbalisté narazí na překvapení turnaje Slovinsko. To využilo domácího prostředí a po výhře 3:1 nad Ukrajinou poprvé v samostatné historii postoupilo do semifinále MS. K tomu už se musí přestěhovat na polskou půdu.

Semifinálový program v sobotu v 18:00 zahájí Polsko a Brazílie, o tři hodiny později bude následovat duel mezi Itálií a Slovinskem. V neděli jsou na stejné časy naplánována utkání o bronz a finále.