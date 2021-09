Libero. Odolný volejbalista, který si v zápase chodí jen pro rány

Jedno libero bývá většinou specialistou na přihrávku, druhé je lepší v obraně v poli a podle toho je trenéři do hry nasazují. V českém výběru jsou Daniel Pfeffer z Karlovarska a Milan Moník, který během léta přestoupil z Beskyd do Lvů Praha.

ME volejbalistů Příloha k turnaji

„Oba jsou spíše přihrávači,“ uvedl Novák. „Ale je to pomoc pro ně, kdyby se dostali do nějaké složitější situace. Může přijít chvíle, kdy se jednomu chvilkově přestane dařit, tak tam pošleme druhého.“



Neuvažoval, že by přece jen jedno z liber bylo zaměřeno více na hru v poli? „Jsou to naše nejstabilnější libera, a pro to jsme vsadili na ně,“ odpověděl kouč.

Libero s možností libovolného střídání pro hru v zadní části hřiště je součástí volejbalových týmů od roku 1998. Původně bylo jen jedno. Od roku 2009 mohl mít tým na liberu i náhradníka a nyní už deset let mohou trenéři volně střídat dvě libera.

Na minulém evropském šampionátu v Ostravě před dvaceti roky bylo libero pořád ještě novinkou. „Tehdy jsme nevěděli, jestli to má být bývalý smečař, nebo mrňavý, neuspokojený hráč,“ vzpomínal na začátky Zdeněk Haník, který v roce 2001 národní mužstvo trénoval.

„Dnes už máme jasno. Je to hráč, který musí být obrovsky odolný psychicky, protože na hřiště si chodí jen pro rány. A hlavně je to druhý nahrávač. Musí být školený nejen pro pole a příjem, ale potřebuje zvládat i celý repertoár nahrávače – nahrávku z výskoku, utajenou a tak dále.“



Jen musí dbát na to, aby prsty nenahrával v přední části hřiště, u sítě. To mu pravidla zakazují.

Na minulém šampionátu v Ostravě byl liberem někdejší smečař Josef Smolka. Ostatně právě smečaři, kteří uměli přihrávat i bránit v poli, se většinou na libera přeučovali.

To je i případ Milana Moníka, nynějšího reprezentanta. Jako libero má za sebou čtyři sezony – tři v Kladně a jednu v Beskydech. „Než jsem šel do Kladna, tak jsem celý život smečoval,“ potvrdil Moník. „Ze začátku jsem se bál, co to se mnou udělá, protože jsme byl výbušný smečař, ale za ty roky jsem udělal kus práce. Šel jsem výše psychicky i fyzicky.“

Jeho změnu postu mají na svědomí tehdejší kladenští trenéři Milan Fortuník a Petr Klár. Moník přiznal, že první sezony se bál. „Řekli jsme si, že uvidíme, co a jak. Nakonec si vše sedlo a jsem rád. Už jsem si zvykl. První sezona mi dodala i sebevědomí. Navíc přišla nabídka do národního týmu. Utvrdilo mě to v tom, abych na liberu pokračoval, že to asi dělám dobře.“

Co Zdeněk Haník říká na nynější dvě libera v kádru? „Nejlepší je, když tým má jedno výborné libero, jako měly v Tokiu olympijské vítězky Američanky (Justine Wongová Orantesová). Její hra byla něco neuvěřitelného,“ odpověděl Haník. „Ale příjem a hra v poli jsou poměrně odlišné pohádky. Nezáleží jen na technice, ale každá z těch činností potřebuje něco jiného.“