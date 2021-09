Základní cíl českých volejbalistů na ME? Postup, říká trenér Novák

„Nechci se koukat moc daleko. Pro nás je základní cíl postup ze skupiny,“ prohlásil reprezentační trenér Jiří Novák. „Pokud by se nám to povedlo a zvládli bychom poté ještě jeden zápas (osmifinálový – pozn. red.), budu maximálně spokojený. Neříkám, že tím bychom končili, ale tohle jsou takové postupné cíle.“

V ostravské skupině B se Češi utkají zítra od 20.15 se Slovinskem, v sobotu od 19.00 s Běloruskem, v neděli od 16.00 s Bulharskem, v úterý od 19.00 s Černou Horou a ve čtvrtek od 19.00 s Itálií.

Program ME volejbalistů

Do osmifinále, které bude rovněž v Ostravar Aréně, projdou první čtyři celky skupiny.



Novák uznává, že postoupit bude extrémně těžké. „Nemůžeme dopředu říct, že někoho porazíme. Ale na druhou stranu, nikdo ze soupeřů nemůže předem říkat, že porazí nás,“ upozornil Jiří Novák. „Volejbal je strašně vyrovnaný. Led mezi vítězstvím a prohrou je strašně tenký. Záleží, kam si stoupnete.“

Reprezentanti věří, že budou stát na pevném podkladu, byť rozložení sil je jasné – Italové, Slovinci a Bulhaři by měli mít postup jistý. O zbylé místo se národní tým popere s Bělorusy a Černohorci.

Čeští volejbalisté slaví úspěšnou akci v zápase s Černou Horou.

„Italům sice chybějí nějací hráči, ale ti, co je nahradili, také hrají italskou Sérii A1, takže tam pořád nějaký papírový rozdíl je,“ uvedl kapitán a nahrávač českého celku Jakub Janouch. „Slovinci mají v této sezoně jediný vrchol, a to je mistrovství Evropy, když nebudu brát v potaz Ligu národů. Bulhaři sice mají nějakou generační obměnu, ale furt jsou to ranaři, prostě Bulhaři. Moc se s tím nepářou a mlátí do balonu.“



A zbylé dva celky? „Černohorci mají podobný tým, jako na šampionátu před dvěma roky,“ odpověděl Janouch. „Bělorusko jsme potkali v Evropské lize, ti zřejmě nějakou zásadní změnu v týmu mít nebudou.“

Janouch připouští, že papírově by národní tým měl projít přes Bělorusko a Černou Horu... „Ale nikdo neříká, že bychom nemohli překvapit i v ostatních zápasech,“ upozornil Jakub Janouch. „Musíme začít s čistou hlavu a jít proti každému soupeři naplno.“

Trenér Novák podotkl, že skupina se může výsledkově zamotat. „To nikdo neví. Nepřál bych si, aby se to úplně motalo, ale může se stát cokoliv. My jsme si řekli, že podobný level jako my mají Bělorusko a Černá Hora. Očekáváme, že proti nim bychom neměli zaváhat.“

Za favority skupiny Jiří Novák označuje Slovince. „Nemají sice velkou základnu, ale teď jim vyrostla generace, která funguje skvěle. Hrají spolu delší dobu a mají výsledky,“ uvedl Novák. „Italové sice nejsou úplně kompletní (mimo jiné bez Juantoreny, Zajceva, Vettoriho, Colaciho – pozn. red.), ale s hráči, s nimiž přijeli, odehráli celou Ligu národů, takže herní vazby v jejich týmu fungují. Rozhodně nemůžeme říct, že budou slabší. Uvidíme v turnaji, jak si sednou.“

Donovan Džavoronok

Mužstvo se musí obejít bez Džavoronoka

V českém výběru jsou jen čtyři volejbalisté působící v zahraničí. Citelně schází smečař Donovan Džavoronok hrající italskou Sérii A1 za Volley Milano, tým z Monzy.



„Určitě by se nám hodil. Je v ideálním věku, každý týden hraje těžký zápas, s nimiž má zkušenosti. Chybí nám, ale není tady a tím bych diskuzi uzavřel,“ řekl Novák.

Přemlouval ho?

„Mluvili jsme spolu před zahájením druhého bloku a odpověď byla jednoznačná,“ odpověděl kouč.

Donovan Džavoronok na mailový dotaz, proč odmítl reprezentovat, neodpověděl. Nepřesvědčil ho ani jeho velký kamarád a spoluhráč z beachvolejbalu Jan Hadrava. „Byli jsme v kontaktu a on má své důvody, proč tady není. Je to jeho věc a věc trenéra, manažera a tak dále,“ uvedl reprezentační smečař Jan Hadrava.

„Snažil jsem se ho přemluvit, ale asi je pro něj důležité být v klubu a připravovat se na sezonu. Je to jeho volba, kterou respektuji. Samozřejmě, že nám takový smečař chybí, ale doufám že nám scházet nebude. Musíme hrát ve složení, v jakém tady jsme, a doufám, že Donovan bude litovat, že tady s námi nemohl být a užít si tu atmosféru.“