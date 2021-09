Trenér Novák: Nadšení nestačilo. Chybělo nám trochu více volejbalovosti

„Bohužel nám dnes jen to nadšení nestačilo. Chybělo nám trochu více volejbalovosti. Narazili jsme na tým, který hrál dobře a my ho nedokázali nějak zásadně zlomit,“ prohlásil reprezentační trenér Jiří Novák.

Co mužstvu chybělo v závěru třetí sady? „Příležitost dostat se před ně nepřicházela, protože oni ztrátovali. Pak nás zatlačili a ubránili, čapli balon a složili ho. To se o nás říct nedá. Balony, které pochytali v poli, většinou i dohráli. My jsme s tím trošku bojovali,“ přiznal univerzál Jan Hadrava. „Nezbývá nám než tu prohru přijmout.“

Hadrava dodal, že Slovinci předvedli světový volejbal. „Bránili lépe, podávali lépe a také asi i přihrávali,“ vypočítal rozdíly mezi oběma celky. „Celkově to byl z jejich strany koncentrovaný výkon.“



A mnohem jistější než na začátku mistrovství světa, kdy je reprezentanti senzačně porazili 3:1.

„Slovinci tentokrát proti nám hráli podstatně lépe, měli více šťávy. Ale my jsme je dneska k nějakým chybám moc nedonutili. Pokud prohrajete se silnějším soupeřem, musíte to akceptovat,“ řekl Novák.

„Nevím, jestli jsme se trošku namlsali, když jsme před tím porazili olympijské vítěze. Možná jsme měli až moc velké očekávání,“ připomněl Hadrava osmifinálovou výhru nad Francii 3:0.

Češi skončili na šampionátu osmí, což je po sedmé příčce z před čtyř let jejich druhé nejlepší umístění za minulých dvacet let. „Pro nás to je úspěch,“ řekl smečař Jan Galabov. „Pokud bychom uspěli se Slovinci, posunulo by nás to do nejlepší čtyřky v Evropě. Ale na to kvalitu asi nemáme.“



Kapitán Jakub Janouch upozornil, že žebříčkově lépe postavené celky skončily dříve než Češi. „Šampionát je pro nás úspěšný. Vždyť jsme jako před čtyřmi lety porazili Francouze. A v úžasném zápase. Hlavně mě ale těší naše výkony,“ uvedl Janouch.

Blokař Adam Zajíček přiznal, že si po Francii věřili. „Mrzí to. Nikdo neví, kdy se zase přiblížíme tomu, abychom hráli o medaile. Chtěli jsme do semifinále, hodně jsme tomu obětovali a o to více to bolí. Je to promrhaná šance. A také mě mrzí, že jsme divákům nedopřáli stejný zážitek jako proti Francii,“ vyprávěl Zajíček se slzami v očích. „Jsem ve znamení ryb, takže mě dojme všechno,“ dodal s úsměvem.

Co šampionát ukázal o stavu českého volejbalu? „Že nám bohužel chybějí těžké zápasy, což nezměníme,“ odpověděl Jiří Novák. „Na druhou stranu ti kluci, i když hrají v české lize, mají svou kvalitu a musejí tvrdě pracovat, aby se dostali na nějaký evropský level. Každopádně jsem rád, že si hráči osahali špičkové soupeře.“

Novákovi u národního mužstva končí smlouva. Šéf Českého volejbalu Marek Pakosta řekl, že nyní budou jednat o nové. „Je tam ale hodně neznámých, hodně proměnných. Mám povinnosti v klubu (Karlovarsko), v reprezentaci a rád bych trochu zvolnil. Uvidíme,“ řekl Novák.