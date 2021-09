Volejbalisté Itálie nedali ve čtvrtfinále ME šanci oslabeným Němcům

Grozer měl problémy s levým kolenem už před utkáním, kdy se ani pořádně nerozsmečovával. Přesto do utkání nastoupil, ale nešlo to. Místo něj šel do hry Linus Weber. Grozer si zbytek utkání na střídačce ledoval koleno.

„György nám hodně chyběl,“ řekl německý smečař Moritz Karlitzek. „Už včera měl problém s kolenem. Nikdo nevíme, oč přesně jde. Chtěl to zkusit, ale nemohl pořádně hrát. Je to skvělý hráč. Jeho zkušenosti by nám určitě pomohly.“

Bez něj Němci padli až příliš lehce. „Věděli jsme, že Italové mají výškovou převahu,“ podotkl Karlitzek. „Ale prakticky vůbec jsme se nedostali do hry. Servisem jsme si nedokázali vytvořit tlak, který bychom potřebovali. A to pak je těžké vzdorovat Italům. Oni hráli stabilně, dobře podávali, nechybovali.“



Univerzál Giulio Pinali prohlásil, že to byl zřejmě dosud nejlepší výkon Italů na turnaji.

„Tvrdě jsme podávali, skvěle útočili a dobře přihrávali,“ řekl Pinali. „Doufám, že takto budeme hrát i v semifinále. V Ostravě jsem si to opravdu užil, protože po covidové pauze bylo skvělé zase vidět lidi na tribunách.“

O víkendu šampionát vyvrcholí v Katovicích, kde se v sobotním semifinále Italové střenou se Srby a Poláci s vítězi nadcházejícího duelu Česko – Slovinsko.