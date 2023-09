Čeští volejbalisté nezískali v duelu ME proti Nizozemsku ani set

Trenér Jiří Novák znovu obměnil sestavu. Na postu univerzála hrál Jan Hadrava a na smeči doplnil Jana Galabova Donovan Džavoronok. Hadrava byl s patnácti body nejproduktivnějším českým hráčem utkání.

Ani jeho výkon ale na vítězství nestačil. Nizozemci měli účinnější servis. V prvním i druhém setu odskočili vždy na rozdíl několika bodů, a i když čeští volejbalisté dotahovali, set nezvrátili. „Měli jsme jasné cíle, a i když jsme je naplňovali, tak s našima klukovinama, hloupostma jsme Holanďany vždycky nechali odskočit,“ litoval kapitán Adam Zajíček.

Největší šanci na úspěch měli Češi ve třetí sadě, do které trenér Novák poslal od začátku druhého nahrávače Jiřího Srba. Džavoronok trápil soupeře servisem a útoky z vysokých nahrávek zastavovaly české bloky. Česko odskočilo na 6:1 a vedlo ještě 13:9, jenže pak o náskok přišlo. Například Džavoronok se v útoku jen těžko prosazoval a zůstal na čtyřech bodech.

Při vstupu do koncovky se nizozemští volejbalisté dostali do tříbodového vedení 22:19 a náskok už udrželi. Zápas ukončil esem jejich univerzál Nimir Abdel Aziz, který tým táhl devatenácti body. V českém dresu se k Hadravovi v ofenzivě výrazněji přidal jen Galabov, jenž nasbíral 11 bodů.

Čeští volejbalisté (zleva) Jan Galabov, Josef Polák a Jan Hadrava blokují nizozemský útok.

„Prohra 0:3 nás mrzí, ale řekl bych, že to byl zatím náš nejlepší výkon na turnaji. Jak po sportovní, tak po emocionální stránce,“ uvedl trenér Novák. Blokař Zajíček neskrýval větší zklamání. „Moc jsme Holanďany nepotrápili. V mých očích ten tým byl na tom úrovní stejně jako my. Po včerejším zápase s Polskem na nich bylo vidět, že jsou lehce unavení. Furt ty výkony nejsou, co bychom mohli předvádět,“ uvedl.

Další zápas čeká české volejbalisty v pondělí od 20 hodin proti Černé Hoře. V šestičlenné skupině stále drží reálnou šanci na jedno ze čtyř postupových míst. Po Černé Hoře se ještě utkají ve středu 6. září s domácí Severní Makedonií.

Mistrovství Evropy volejbalistů Skupina C (Skopje) Nizozemsko - Česko 3:0 (22, 22, 22)

Rozhodčí: Sikanjic (Licht.), Strandson (Est.). Čas: 82 min. Diváci: 180.

Sestava a body ČR: Džavoronok 4, Zajíček 3, Hadrava 15, Galabov 11, Polák 5, Janouch 1, libero Moník/Pfeffer - Šotola 2, Srb, Licek. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Nizozemska: Abdel-Aziz 19, Tuinstra 13, Ter Maat a Parkinson po 7 20:00 Severní Makedonie - Černá Hora.

Tabulka skupiny C Tým Z V3 V2 PB P PS B 1. Polsko 2 2 0 0 0 6:1 6 2. Nizozemsko 3 2 0 0 1 7:3 6 3. Severní Makedonie 1 1 0 0 0 3:1 3 4. Česko 3 1 0 0 2 3:7 3 5. Dánsko 2 0 0 0 2 2:6 0 6. Černá Hora 1 0 0 0 1 0:3 0 Skupina B (Varna)

Slovinsko - Španělsko 3:0 (19, 15, 15),

19:30 Bulharsko - Ukrajina Skupina D (Tel Aviv)

Turecko - Řecko 3:1 (-22, 24, 19, 23)

19:30 Izrael - Francie

Tabulka skupiny B Tým Z V3 V2 PB P PS B 1. Slovinsko 3 3 0 0 0 9:1 9 2. Chorvatsko 3 1 1 0 1 6:5 5 3. Bulharsko 2 1 0 0 1 4:4 3 4. Finsko 3 1 0 0 2 4:6 3 5. Španělsko 3 1 0 0 2 3:7 3 6. Ukrajina 2 0 0 1 1 3:6 1