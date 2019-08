Perušič a Schweiner na úvod ME v plážovém volejbalu zdolali Rakušany

Se stejnými soupeři si Češi poradili i před dvěma měsíci na Světovém okruhu v Ostravě, kde vybojovali životní stříbro. Teď vyhráli první set 21:17, pak prohráli rozdílem tří bodů, ale tie-break ovládli jasně 15:9.

Ve skupině Perušiče se Schweinerem čekají ve středu Estonci Nölvak, Tiisaar a den nato Poláci Kantor, Losiak. Vítězové skupin projdou rovnou do osmifinále, další dva páry začnou play off v 1. kole.

Desátí nasazení Perušič se Schweinerem jsou největší českou nadějí při absenci původních jedniček Barbory Hermannové a Markéty Nausch Slukové, kterou po problémech se zlomeným malíčkem do Ruska nepustilo oteklé koleno.

Odpoledne vstoupí do šampionátu Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou, první výhru už z pondělního večera mají Martiny Bonnerová s Maixnerovou. V nevlídném počasí a pod umělými světly porazily Norky Kjölbergovou a Hjortlandovou 2:1, tie-break Češky vyhrály 15:10.

„Byl to složitý zápas, byla hodně zima a pršelo. Hrály jsme na centru už za tmy a nevypadalo to, že bychom mohly vyhrát. I ve druhém setu jsme prohrávaly, ale povedlo se nám to otočit,“ řekla Bonnerová pro stránku evropské konfederace CEV.