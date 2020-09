Na jižní Moravě začne v sobotu mistrovství Evropy volejbalistů do 20 let

Los skupin nebyl pro svěřence trenéra Přemysla Obdržálka příznivý. Česko se v Kuřimi utká se silnými týmy Itálií, Francií či Srbskem. „Itálie vyhrála mistrovství světa své kategorie, to hovoří za vše,“ zmínil Obdržálek hlavního favorita turnaje. „Věřím, že se popereme o co nejlepší umístění,“ dodal v tiskové zprávě kouč, který vede také extraligové muže Zlína.

Jeho tým má za sebou více než dvouměsíční přípravu a několik přípravných duelů, na poslední chvíli ale byly zrušeny zápasy s Itálií a Francií. „Bohužel se neuskutečnilo několik naplánovaných přáteláků. Získali jsme ale videa a děláme rozbory jejich hry,“ řekl Obdržálek.

Ve výběru chybí Matyáš Džavoronok, nejvýraznější postava této věkové kategorie. V létě získal angažmá v druholigovém italském Cantú, kam odjel za přípravou a na domácím ME reprezentovat nebude. Kapitánem byl zvolen Petr Špulák z pražských Lvů. „Už první zápas s Francií napoví, kam mohou sahat naše ambice,“ řekl mladý volejbalista.

Vzhledem k situaci s covidem-19 nebylo do posledních dní jisté, zda se šampionát uskuteční, případně za jakých podmínek. Obava, že by se ME konalo bez diváků, se nakonec nenaplnila. Na všechna utkání fanoušci budou moci dorazit, ale kapacita je velmi limitovaná z důvodu dodržení všech hygienických pravidel a nařízení. Pro halu v Kuřimi je to 199 diváků, pro halu Vodova v současné době pět set.

Čeští junioři začnou v sobotu v 17:30 proti Francii, pak je čekají Srbové, Italové, Poláci a Belgičané. V Brně se představí Rusko, Německo, Turecko, Bělorusko, Ukrajina a Nizozemsko. První dva celky z obou skupin postoupí do semifinále, zbývající se utkají o 5. až 8. místo. Závěr turnaje uvidí první říjnový víkend Brno.