Double na jihlavském písku. Nádherné, pochvaloval si Semerád

Objednali si mistrovské počasí Svým způsobem jde o malý zázrak. Přesto, že předpověď počasí na oba předchozí víkendy slibovala déšť a pořadatelé mistrovství republiky v plážovém volejbale v Jihlavě se oprávněně obávali, že šampionát naruší voda, nakonec žádný takový problém řešit nemuseli. „Kdykoli jsem se koukal na předpověď počasí a viděl, co nás čeká, trnul jsem,“ připustil Zdeněk Mandl, předseda BeachVolley Sport, který akci organizoval. „Jak minulý týden, kdy jsme pořádali mistrovství republiky U22, tak tento víkend všude kolem pršelo, ale Jihlava zůstala suchá,“ podivoval se. „Myslely jsme, že bude pršet. Ale nakonec to vyšlo úplně nejlíp, jak mohlo,“ pochvalovala si po nedělním vítězném finále žen Anna Pospíšilová. Zatímco v sobotu na účastníky šampionátu svítilo slunce, v neděli se nad centr kurtem na Masarykově náměstí v Jihlavě zatáhlo. Finále mistrovství ČR v plážovém volejbale mezi dvojicí Anna Pospíšilová a Martina Williams vs. Marie Sára Štochlová a Barbora Hermannová. „Tohle počasí bylo prostě mistrovské, sedlo nám,“ usmívala se Pospíšilová. „Hrát ve vedru taky není úplně příjemné.“ Ředitel jihlavského šampionátu si pochvaloval, že obě mistrovství proběhla bez vážnějších problémů. „Nějaké problémy se samozřejmě řešily neustále, ale šlo o to, aby to hráči ani diváci nepoznali,“ usmál se Mandl. „A co třeba bylo potřeba vyřešit? To si nechám pro sebe, protože to dopadlo dobře,“ dodal dobře naladěný. BeachVolley Sport, který o pořádání seniorského mistrovství republiky usiloval sedm let, tak mohl být spokojen. „Šampionát je dlouhodobá práce celého týmu. A dobře odvedená práce,“ těšilo Mandla. „Tohle je vrchol. A uvidíme, co se bude dít dál.“ Jedinou drobnou pihou na kráse byla už předem avizovaná neúčast mužského páru Ondřej Perušič – David Schweiner, kteří minulý víkend vyhráli mistrovství Evropy. „Z jedné strany to byla škoda. Ale je nám jasné, že svatba je důležitější,“ připomněl Mandl, že oba reprezentanti v těchto dnech řeší osobní záležitosti. „Uvidíme, jak se to vyvine dál. Třeba ještě něco vymyslíme a příště to posuneme o level výš,“ nechal záležitost otevřenou Mandl.