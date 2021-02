Volejbalový „dřevorubec“ Šmídl vypadl z Ligy mistrů a posílil Ústí

Extraligový SK Volejbal Ústí angažoval univerzála Šmídla těsně před uzávěrkou přestupů. A z čerstvě 24letého hráče udělal nejvyššího muže své soupisky. „Měří 207 centimetrů, je to mohutný chlap. A taky zvučné jméno, české reprezentant, mihl se v nějakých výběrech. Lákali jsme ho už před sezonou, ale tehdy dal přednost belgickému Aalstu a Lize mistrů, to byl jeho veliký motiv.“

Jenže v minulém týdnu s Aalstem z evropské soutěže vypadl, a tak „zaklepal“ na ústecké dveře. „Rozchod v Belgii měl překotný, šlo i o jiné důvody než jen vyřazení z Ligy mistrů,“ dozvěděl se Přikryl.

Angažováním vousáče Šmídla vyřeší Ústí problémy na pozici univerzála. „Zranění trápilo Lanka, Kobolku i Kramara. Získali jsme z nižší soutěže Pavlovského, časem může být tahoun. A teď přišel Šmídl díky vazbě s trenérem Vašinou, který ho vedl už v dorostu a také v extralize v Ostravě,“ prozradil Přikryl. „Díky jeho příchodu se někteří hráči můžou prostřídat na smeči, okamžitě tak máme několik varianta sestavy.“

Ústí je páté, což je vzhledem k loňské bídě výborné postavení, do konce základní části mu ještě zbývá odehrát dva zápasy. „Pořád se pereme o 5. flek, k jeho udržení by nám Šmídl měl pomoct, teoreticky můžeme být čtvrtí i sedmí. V play off si přejeme, aby nás udržel v první šestce, kde ústecký volejbal nebyl osm devět let. Pokud budeme pokračovat v současném projevu, nemusíme k budoucnosti vzhlížet skromně.“