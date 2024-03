Vlítl jsem do toho, jak umím, komentuje Emmer svůj příspěvek k postupu

„Je to nepopsatelný zážitek, postavit se doma ve sportovní hale před tolik lidí. Fanoušci nás dvakrát dotlačili k výhře tady v hale a jednou i ve Varech,“ děkoval po důležitém zápase divákům, kterých ve středu přišlo 2 300.

Byť by se jen podle výsledků mohlo zdát, že postup Jihostroje přes Karlovarsko byl lehký, Matěj Emmer ví, že to tak nebylo. Všechny sety v sérii byly hodně vyrovnané a Budějovičtí je dokázali vybojovat až v samotných koncovkách.

„Karlovy Vary mají opravdu kvalitní mančaft. A také si myslím, že jsme měli i trošku štěstí. Hlavně v prvním zápase to bylo hodně vidět. Přece jen soupeř měl čtyři mečboly. Ty však neproměnil, což je ale jejich minus. Kvalitu na to na hřišti měli,“ zamyslel se nahrávač, který zaskakuje za jedničku Eduarda Carísia z Brazílie.

„Ale ve Varech a tady ve třetím zápasu jsme se už jen vezli na vítězné vlně a vyšlo to,“ podotkl. Kdo by čekal, že nahrávačská dvojka bez zkušeností z play off dostane šanci při jasně rozehraném utkání či v nenáročných situacích, ten by se spletl. Kouč Andrzej Kowal vysílal Matěje Emmera na hřiště v době, kdy šlo do tuhého. Na palubovku chodil nejčastěji s univerzálem Stijnem van Schiem.

„Určitě to z mentálního hlediska není a nebylo nic jednoduchého, ale pro mě je to první zkušenost s vyřazovacími boji. Takže jsem si hlavně pro sebe řekl, že si to chci užít, a do každého utkání jsem šel s tím, že nemám co ztratit. Ale při samotném zápasu už nemám čas přemýšlet, co je dobře a co ne. Prostě jsem do toho vlítl, jak jsem uměl,“ usmál se Emmer.

Semifinále volejbalové extraligy odstartuje na velikonoční sobotu 30. března v Kladně. V budějovické sportovní hale se Jihostroj představí 2. dubna.

„Trošku si odpočineme, je to plus. Ale tak to budou mít asi všechny týmy, které postoupily. Co je podle mě daleko důležitější, že jsme dokázali porazit tak dobrý tým, jako jsou Karlovy Vary, jen ve třech zápasech. To je krásné. To nám dodá sebevědomí, které si, doufám, přeneseme i do semifinále. Věřím, že nám to pomůže,“ zmínil nahrávač Jihostroje Matěj Emmer.