Williams znovu začíná s novou spoluhráčkou. Není to lehké, říká

„No... O něčem to vypovídá,“ usmála se Martina Williams poté, co prohrály v kvalifikaci s Němkami Svenjou Müllerovou a Cinjou Tillmannovou 0:2 (-19, -15). „Není to úplně jednoduché začínat každý rok s někým novým. Je to docela frustrující, ráda bych už s někým hrála delší dobu. Snažím se furt bojovat, pokračovat.“

Jak se daly s Pospíšilovou a jejím trenérem Přemyslem Kubalou dohromady?

„Opět, už tradičně jsem neměla spoluhráčku, a když se Anička rozhodla skončit s šestkami a hrát beachvolejbal, oslovili mě. Jsem ráda, ještě jsem nechtěla končit. Zase je to však spolupráce od nuly a začátky jsou vždycky těžké,“ uvedla Williams.

Ostrava je jejich druhý turnaj. Dosud spolu odehrály tři zápasy. Čtyři sety prohrály nejtěsnějším rozdílem dvou bodů...

„Teprve se na kurtu poznáváme. Přípravu jsme s Annou rozjely docela pozdě, neměly jsme tolik tréninků,“ podotkla Williams.

„Až se více sehrajeme, mohly bychom ty koncovky zvládat,“ dodala Anna Pospíšilová, která se vzdala postu nahrávačky v extraligovém celku TJ Ostrava.

„Marťa to má složité, protože vždy s někým začala hrát, načež ta hráčka dostala jinou nabídku a odešla,“ uvedl Přemysl Kubala, který je trenér a manažer bodově druhého nejvýše postaveného českého ženského týmu.

Mohla by být nynější spolupráce Williams a Pospíšilové dlouhodobější?

„Když budou hrát dobře, není důvod, aby se rozcházely,“ odpověděl Kubala.

„Určitě budeme chtít být nejméně na bedně mezi českými týmy. Ale uspět letos v zahraničí bude složité, protože první sezona je vždy taková sehrávací,“ uvedla Martina Williams.

Nyní by měsíc a půl měly především trénovat a objíždět turnaje v Česku.

„Na červenec plánujeme challengery v Portugalsku a Maroku, které jsou výrazně více bodované než turnaje kategorie Futures,“ upozornil Přemysl Kubala. „Teď máme zhruba měsíc a půl na trénink. Věřím, že pak budeme o poznání silnější a jistější než na tomto turnaji.“

Kubala odmítl, že by Williams a Pospíšilová měly ambice útočit na postavení českých jedniček Barbory Hermannové a Marie-Sáry Štochlové. „S tím do této sezony nevstupujeme. Mým cílem je dostat holky na co nejvyšší úroveň, aby byly schopné konkurovat co největšímu počtu soupeřek.“

Podle Kubaly by silou nově složené dvojice měly být zkušenosti Martiny Williams. „V důležitých momentech se nesesype. A Anna je výborná extraligová hráčka, má ideální volejbalové parametry. Je jen otázka času, aby svou nahrávku prsty přizpůsobila beachi, což je nutnost,“ řekl Kubala, někdejší beachvolejbalový reprezentant.

Ze svých zkušenosti ví, že nějakou dobu trvá, než se člověk srovná s přechodem ze šestek na písek. „K tomu je Anna v našem týmu blokařka, takže se musí učit časování bloku, odstupování od sítě, zpracování míče. Je tam spousta rozdílných věcí oproti klasickému volejbalu.“