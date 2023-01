Rozhodla naše bojovnost, tvrdí budějovický Licek po výhře nad mistrem

O nejvíce bodů (20) se sice postaral domácí univerzál Stijn van Schie, velkou měrou se však na vítězství podílel i smečař Martin Licek, který své výkony zápas od zápasu zlepšuje.

Budete souhlasit, že zápas měl parametry play off?

Určitě ano, protože proti Karlovarsku se ani jinak hrát nedá. Kdybychom předvedli slabý výkon, tak bychom akorát rychle prohráli.

Jak jste duel viděl vy? Čím jste si došli pro dvoubodové vítězství?

Myslím si, že hlavně naší bojovností. Jsem také rád, že přišlo tolik diváků, protože to je hned na naší hře znát.

Byl to váš nejlepší výkon sezony?

To si nemyslím. Jsem rád, že to vyšlo. Důležité bylo, jak jsme si každý navzájem pomáhali. Bylo vidět, že si celý tým jde za vítězstvím, a to se ukázalo jako správná cesta.

V předchozím utkání jste se nečekaně trápili v Benátkách nad Jizerou, kde jste nakonec také vyhráli až 3:2. Dá se brát tato výhra nad Karlovarskem i jako vzpruha?

S tím mohu souhlasit, vzpruha to pro nás je. Ale i tak si ceníme každé výhry, tedy i v Benátkách. I když je jasné, že výkon mohl být i lepší.

Jak se zatím z vašeho pohledu vyvíjí extraligová sezona?

Letos je extraliga opravdu hodně vyrovnaná, takže můžete s kýmkoliv vyhrát, ale také prohrát. Spíš bude nyní záležet na tom, kdo bude mít jakou formu a komu se bude aktuálně dařit lépe.

A jak vnímáte sám vaše výkony z poslední doby?

Okolo Vánoc to příliš dobré nebylo, ale teď se mi zdá, že se vracíme zpátky tam, kde bychom chtěli a měli být. Když to převedu na tým.

Pod vedením bývalého trenéra Reného Dvořáka jste působil jako kapitán týmu. Po příchodu nového kouče Vojtěcha Zacha pásku převzal Martin Kryštof. Hraje se vám nyní lépe?

Že by mě kapitánství nějak limitovalo, to ani ne. Při hře jsem to až tolik nevnímal. Ale když nastaly různé změny a nedařilo se, je lepší, že je kapitánem Martin. Je mnohem zkušenější. Dál jsem ale na hřišti emotivnější, rád debatuji nejen s rozhodčími. Myslím si, že takto to mělo být nastavené od začátku sezony.

V lednu máte hodně nabitý program, do kterého vám zasáhl i zápas v poháru CEV a cestování. Zatím se to dá zvládat?

Uvidíme. Musíme vydržet co nejdéle. Masér Filip Hoch se o nás dobře a rád postará, abychom šli do zápasů v plné síle.

V belgickém Maaseiku jste v prvním zápasu poháru CEV prohráli 1:3. Jaký to byl souboj?

Čekali jsme boj, protože oni hrají podobný volejbal jako například Karlovarsko. Škoda že když jsme ve čtvrtém setu vedli, tak jsme se nedokázali dostat do tiebreaku. Mohli jsme do Budějovic přivézt lepší výsledek a nějaký bod, to se ale nepovedlo. Teď musíme o to víc zamakat doma, abychom postoupili dál.

V domácí extralize jste aktuálně čtvrtí s 38 body. Koukáte na tabulku? Přikládáte tomu nějakou větší váhu?

Vím, kolikátí jsme, na tabulku se podívám. Ale že by mě to teď nějak svazovalo, to ne. Pro nás je teď důležité, abychom se soustředili na každý zápas zvlášť. Musíme načasovat formu na ty důležité zápasy.

Do konce základní části zbývá odehrát už jen šest zápasů. Co byste měli tedy ještě vylepšit, abyste se před play off dostali do formy?

Pořád nám ještě v některých situacích trošku vázne souhra. Ale myslím si, že když budeme hrát v laufu a podobný volejbal jako s Karlovarskem, tak dokážeme jeden druhému na hřišti pomoci a bude se to zlepšovat.