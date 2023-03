Triumf s Duklou v poháru řadím nejvýš, říká liberecký kouč Démar

„Vyhrál jsem tu soutěž s klubem, který mám rád, s hráči, kterých si vážím, a triumf s Duklou v poháru řadím ve své trenérské kariéře nejvýš,“ tvrdí 54letý trenér volejbalistů Liberce Martin Démar přesto, že v roli kouče se mu dařilo i v prestižní francouzské nejvyšší lize.

Zvítězili jste tři nula, ale ve druhé i třetí sadě jste museli odvracet setboly. Čeho jste si na týmu cenil po finálové výhře nejvíc?

Odvahy hráčů. Šli do toho pořád naplno, vůbec se nebáli riskovat, prostě nic nezabalili a i kdyby prohrávali třeba o deset bodů, tak by stejně věřili, že to ještě vyhrají. A právě to hráče Karlovarska nejvíc zaskočilo. Oni v každém setu vedli, chvílemi nás válcovali, ale my jsme hráli trpělivě a čekali na šanci, kdy se do zápasu a do hry zase vrátíme.

V koncovce jste vyhráli první set, bylo to pro psychiku klíčové?

První set byl hrozně důležitý, ale za klíčový považuji ten druhý, kdy Vary vedly 24:21, ale my jsme udělali pět bodů po sobě. To bylo až neuvěřitelné, takový odpor už soupeři nečekali a to je podle mě zlomilo. Bylo na nich vidět, že mají hlavy dole a i proto jsme také tu další vypjatou koncovku zvládli my a finále vyhráli. Kluci prostě hráli výborně.

Liberečtí volejbalisté oslavují triumf v domácím poháru.

Ve vašem týmu byly k vidění vynikající individuální výkony, vyzdvihl byste některé jedince?

To bych nechtěl a ani to nejde. Na triumfu v poháru má zásluhu všech čtrnáct volejbalistů, kteří na trénincích poctivě makají, je to tým. Máme neskutečnou partu hráčů, kteří si lidsky sedli a mají se prostě rádi. To je moc důležité.

Nyní je tu zase extraliga a blíží se play off. V tabulce jste kolo před koncem základní části druzí o bod za Karlovarskem, které hraje v hale poslední Ostravy, váš celek čeká zápas v Kladně...

...šance na první místo je malá, ale druhé místo už máme jisté. V utkání s Kladnem dáme příležitost našim mladým klukům, abychom si je proti silnému soupeři rozehráli do play off. Před ním nás ještě čeká tvrdá práce, abychom byli dobře fyzicky najetí. A výhra v poháru je pro nás signálem, že pokud tento tým půjde dál skromně a s pokorou, tak ještě může dokázat obrovské věci.