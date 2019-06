Zmrhal bojuje v Evropské lize o postup. A s Budějovicemi chce titul

Pětadvacetiletý smečař Marek Zmrhal o víkendu patřil do užšího reprezentačního týmu, který v Jindřichově Hradci porazil první Bělorusko 3:1. Druzí Češi snížili jeho náskok ve Zlaté Evropské lize na jeden bod.

Soutěž pokračuje předposledními zápasy ve středu, kdy Česká republika bude hrát na půdě třetí Ukrajiny. „Chceme do Final Four, takže i na Ukrajinu pojedeme s cílem uspět,“ říká Zmrhal. „Patřím mezi hráče, kteří nemají malé cíle. Takže se těším, že budeme s Jihostrojem bojovat o titul,“ líčí vysoký smečař, který v letní pauze přestoupil do jihočeského klubu po třech letech v Karlovarsku.

Máte za sebou vítězný zápas s Běloruskem a držíte tak šanci na postup do Final Four.

Zápas byl pro nás klíčový, protože pouze výhra za tři body nás mohla udržet ve hře o postup. Vyšel nám vstup do zápasu a povedlo se nám jít do vedení. Naštěstí jsme dokázali získat všechny body a ještě budeme bojovat.

Menší výpadek jste měli ve třetí sadě. Co se stalo?

Z naší strany přišlo drobné zaváhání. Udělali jsme tam hodně zbytečných chyb. Dokázali jsme se ale srovnat, čtvrtý set jsme se rychle dostali zpátky do tempa a hru už zase kontrolovali. Vyhráli jsme zaslouženě.

Hrálo se před zaplněnou halou, kde bylo i dost fanoušků Jihostroje. Máte rád tyto bouřlivé kulisy?

Musím říct, že jsem byl návštěvou příjemně překvapený. Diváci byli hodně slyšet a bylo to od nich moc hezké. Kluky to hecovalo a pomáhalo. Těším se, že to budeme mít i během sezony v Jihostroji. Fanoušci jsou tam výborní a vím, jakou atmosféru dokážou vytvořit.

Další zápas hrajete ve středu na Ukrajině, která je v tabulce těsně za vámi třetí. Máte už plán, jak proti ní uspět?

Rozhodně musíme hrát podobně jako většinu zápasu s Běloruskem. Bude na ně platit tvrdý servis a kvalitní obrana. Musíme se vyvarovat chyb. Když se nám to povede, uspějeme i na Ukrajině.

Soustředíte se tedy jen na svoje výkony?

Jistě. Soustředíme se pouze na sebe. Když zahrajeme kvalitní zápas, víme, že máme silný tým. Základ je dostat soupeře pod tlak. Pak je hra o hodně snazší.

Jaký program vás bez ohledu na postup do Final Four bude po reprezentaci čekat?

Věřím, že se na finálový turnaj probojujeme, a v tom případě bychom s reprezentací byli v akci až do konce června. Pak je v plánu krátká pauza a začne příprava na mistrovství Evropy.

Měl jste i jiné klubové nabídky? Co rozhodlo pro Jihostroj?

Něco na stole bylo, ale nechci to už více specifikovat. Mám Jihostroj a jsem za to rád. Jednání byla nejlepší, nejserióznější. Angažmá v Jihostroji mě láká.

Můžete říct, jakou máte domluvu s manažerem Jihostroje Robertem Mifkou? Co od vás čeká?

První kontakty za mě řešil agent. S panem Mifkou jsem si volal až před finální dohodou, kdy jsem řekl, že chci do Budějovic. Bylo to příjemné popovídání a na podrobnostech jsme se rychle domluvili. Oba víme, co od angažmá čekat. Jihostroj má vysoké ambice a já také, takže jsme si ve všem rozuměli.

A stihl jste už mluvit i s trenérem Reném Dvořákem?

Trenér se přijel podívat na zápas s Běloruskem, takže jsme se viděli a něco si řekli. Řešili jsme sportovní věci i organizaci. Myslím, že už víme, co od toho oba očekáváme. Mám z toho dobrý pocit a těším se, až s kluky začneme trénovat.

Budete hrát tři soutěže - extraligu, pohár a Ligu mistrů. Pro hráče to musí být lákadlo.

Jasně. Nejvíc se těším na samotnou ligu, protože má největší náboj a zápasy v play-off jsou pak hodně atraktivní. Liga mistrů je suprová akce, kde ale strašně záleží na losu. Jestli k nám bude shovívavější, tak můžeme uhrát dobré výsledky i tam. Ligu mistrů jsem hrál v Karlových Varech, a když vám los nevyjde, je strašně těžké se proti lepším týmům prosadit.

Klubový cíl do nové sezony bude obhájit titul. Co osobní cíle?

Chci dokázat, že budu patřit do základní sestavy a budu umět potvrdit roli, kvůli které si mě Budějovice vybraly. Patřím mezi hráče, kteří nemají malé cíle. Takže se těším, že budeme bojovat o titul.

Co byste řekl jako soupeř na adresu Jihostroje? Jak se vám proti Budějovicím v uplynulé sezoně hrálo?

V minulé sezoně jsme hráli s Budějovicemi pouze dvakrát. Doma jsme je na začátku sezony porazili a pak jsme s nimi hráli, tuším, kolem Vánoc a prohráli jsme. Vybavuji si, jak jsme nemohli najít recept na jejich obranu. Proti nim se vždycky hrálo těžko. Navíc v jejich hale. Věřím, že to bude platit i v nové sezoně a že k tomu pomůžu.