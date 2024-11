Málem jsem si spletl šatny, přiznal Šotola po duelu v Budějovicích

„Návrat do Budějovic jsem si představoval trošku jednoduší, protože jsem doufal, že tu zápas zvládneme uhrát na 3:0. Ale tušil jsem, že tu nebude lehké hrát, což se potvrdilo. Naštěstí máme tři body, to je pro nás hrozně důležité,“ zmínil Šotola.

Hra domácího celku se od druhého setu zvedla, Jihostroj sadu vyhrál a i v té třetí sahal po celkovém vedení v utkání. Pak se začalo dařit na podání právě Šotolovi a Ankara třetí set nakonec vyhrála.

Na Šotolovi je vidět, že za poslední sezony působení v zahraničních ligách herně obrovsky vyspěl. Nerozhodil ho pečlivý dohled jeho nejbližších či spousta přátelna nebo příklad ani pošťuchování od domácího publika, které před každým jeho podáním skandovalo: Komíne, do sítě!

„Samozřejmě, že to vnímám, ale naopak mě to povzbudio. Vím, že to bylo v nadsázce,“ prohodil univerzál, kterému se právě přezdívá Komín. Čtyři sezony v budějovické sportovní hale hrál, má ji tedy moc dobře načtenou. „Je to velká výhoda. Hala je tu atypická, má nižší strop a jinak poskládaná světla než mají třeba haly v Turecku. Proto si myslím, že jsem měl nad klukama trošku výhodu,“ řekl.

Marek Šotola (vpravo) z Halkbanku Ankara se raduje se spoluhráči v utkání s Českými Budějovicemi.

Marek Šotola se do Českých Budějovic vrátil po čtyřech letech. I po tak dlouhé době si při příchodu do haly málem spletl šatny. Už zamířil od vchodu na vrátnici doleva do šatny Jihostroje.

„Až pani vrátná mi řekla, že my máme šatnu napravo, pomohla mi,“ smál se 206 centimetrů vysoký volejbalový univerzál.

Ve čtvrtém setu si už Ankara svůj vysoký náskok hlídala a zápas se spíš dohrával. Turecko díky vítězství 3:1 nad Jihostrojem poskočilo na druhé místo skupiny D. První je po dvou odehraných utkáních italská Perugia, poslední pak České Budějovice.

„Naše výhra mě asi bude stát pár budvárků. Kluci ho už v Budějovicích otestovali a chutnal jim,“ dodal Marek Šotola. „Na začátku sezony jsem byl ještě zraněný, takže jsem se toho v novém působišti trošku bál. Pak jsem se do toho dostal, postupně se nám hra zvedá. Myslím si, že turecká liga je o kousek kvalitnější, než třeba ta německá. Každý z týmů má tři, čtyři super hráče,“ zmínil Šotola, který do turecké Ankary přestoupil z Berlína.