Berlínský recept na titul? Když se nedařilo, náhradníci zaskočili, říká Šotola

„Do zápasu jsem šel přesně s tím, co budu hrát. Takhle dopodrobna rozebranou moji hru a soupeře jsem nikde nezažil,“ přiblížil v tiskové zprávě člen nastupující české volejbalové generace, která získala stříbro na evropském juniorském šampionátu.

Odchovanec Jihostroje se do Berlína dostal přes Francii a přišel na pozici druhého univerzála. S vytížeností byl spokojený a výrazně se zapsal i do vývoje finálové série s Friedrichshafenem, kterou jeho tým otočil z 0:2 na zápasy. Ve čtvrtém duelu přišel na hřiště za stavu 14:18 v klíčovém třetím setu. „Podařilo se mi zablokovat jejich hlavního smečaře. Dal jsem pak nějaké body a otočili jsme to. Moc mě to zahřálo, že se mi povedlo odstartovat otočku,“ radoval se mladý člen českého reprezentačního týmu.

Takové podmínky jako v Berlíně ještě nezažil. Na každém tréninku jsou dva fyzioterapeuti, v kanceláři se o chod klubu stará deset lidí. „Jeden se specializuje na instagram, druhý na facebook. Na tréninku máme ještě statistika, trenéra, asistenta, celkem pět lidí, co nám pomáhá,“ popisoval.

Precizní práce se statistikami a dalšími daty ze zápasů předčila jeho očekávání. „Věděl jsem všechno o sobě, co se týče mých chyb a přínosu. Také přípravy na zápasy byly velmi podrobné,“ řekl. Samostatný sestřih v Berlíně využívají k analýze soupeřova nahrávače, aby hráčům ukázali, jak nejčastěji hraje a jaké kombinace využívá. „Druhé video bylo zaměřené na útočící hráče a jak je blokovat. Fakt dopodrobna. Další video bylo nachystané pro naše nahrávače, aby byli připraveni na bloky soupeřů. Na všechno jsme se dívali vždycky dva dny před zápasem,“ uvedl Šotola.

Myslí si, že pečlivá příprava výrazně přispěla k zisku titulu. „A také jsme měli široký a zkušený kádr. Když se nedařilo, tak náhradníci zaskočili,“ řekl univerzál. V příští sezoně může být u berlínského pokusu o obhajobu, neboť smlouvu má i na další rok.