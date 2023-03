Volejbalista Šotola je v Berlíně nadšený. Vedení sází na zdravý kolektiv, říká

V Berlíně si vše pochvaluje, je zde nadšený. Reprezentační univerzál nastupuje pravidelně, tým kolem něho je na obrovské profesionální úrovni. Německý celek se totiž zaměřuje na precizní přípravu na základě skautingu a využití dat. Zároveň si vedení dává bedlivý pozor na to, aby si hráči vzájemně rozuměli. „Je velký apel na to, abychom se mezi sebou bavili a měli v kolektivu přirozeně dobré vztahy. Když mají v Berlíně zájem o nějakého hvězdného hráče a doslechne se o něm, že třeba někde nezapadl do týmu, tak ho nevezmou. Například si nevybírají velké introverty nebo konfliktní jedince,“ popsal Šotola.

Na strategií výběru hráčů dohlíží samotný prezident klubu. „Podle něho to má být v Berlíně jako jedna rodina. Zajímá se o chování hráčů, klade na to důraz, aby byli všichni v pohodě a měli kamarádský vztah. Nedělaly se neustále skupinky,“ dodal český volejbalista, který je v Německu druhou sezonu a kolektiv si velmi užívá. „Po trénincích jsme spolu často, chodíme na společné večeře nebo například na bowling. Když byl světový šampionát ve fotbale, dívali jsme se společně. Je to skvělé, jak si spontánně rozumíme.“

Volejbalovému Berlínu se sázka na fungující a zdravý kolektiv vyplácí. Vždyť v této sezoně vyhráli superpohár a domácí pohár, který sledovalo devět tisíc lidí a oslavovali ho v autobuse. Také v nejvyšší německé lize jsou na prvním místě, excelují v Lize mistrů. „Přitom na začátku sezony přišli dva noví nahrávači, některé naše hvězdy naopak odešly. Noví hráči ale hned zapadli, začalo se nám dařit,“ dodal Šotola, který byl elitním členem Jihostroje České Budějovice. Formu má nyní nejen na servisu, ale v útoku celkově, což rozhodně bude chtít ukázat proti Perugii.

Marek Šotola

„Na každém postu je tam hvězda, samozřejmě už máme načrtnuté strategie, jak na Leóna. Budeme se jim snažit vyrovnat hlavně servisem, který se nám celkem letos daří,“ vyhlásil Šotola, který má v Berlíně ještě smlouvu na další rok. Poté by se nebránil angažmá v Itálii nebo třeba v Polsku. Letos ještě bude mít rovněž reprezentační povinnosti, na české hráče čeká Evropská liga, evropský šampionát nebo kvalifikace na mistrovství světa. „Máme ale silné univerzály – Jan Hadrava, Michal Finger, Patrik Indra a já. Musíme se porvat o sestavu, těším se na to,“ dodal Šotola.