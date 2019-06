Tlak nás nakopne, věří Lux, slovenská posila volejbalového Karlovarska

„Chtěl jsem najít klub, ve kterém budu hrát, a zároveň klub, který bude usilovat o ty nejvyšší mety,“ svěřil se čtyřiadvacetiletý volejbalista.

Marcel Lux pomohl v minulosti klubu z rodného Prešova k ligovému i pohárovému titulu a brzy se prosadil i do národního mužstva. Už má za sebou starty na mistrovství Evropy i ve Světové lize.

Aktuálně bojuje se slovenskou reprezentací v Evropské lize, v nedělním utkání v Belgii nastoupil v základní sestavě.

Marcel Lux *27. července 1994 Prešov Výška: 200 cm Post: smečař Reprezentace: Slovensko Kariéra: Prešov (SVK, 2012-2017)

Svidník (SVK, 2017-2018)

Indykpol AZS Olštýn (POL, 2018-2019) Úspěchy reprezentační: final four 3. skupiny Světové ligy 2017;

účast na ME 2017

5. místo na Evropských hrách 2015 Úspěchy klubové: mistr Slovenska

vítěz Slovenského poháru

Oporou mužstva má být i v dresu Karlovarska. „Nové sezony se už nemůžu dočkat, je pro mě další skvělá zkušenost hrát v tak kvalitní soutěži, jakou je česká extraliga. Věřím, že se budeme bít o nejvyšší příčky.“

Mezi největší zbraně Marcela Luxe patří excelentní přihrávka. V české extralize se však hodlá předvést ve více herních činnostech.

„Chtěl bych pomoct týmu nejlépe, jak umím,“ ujistil. „Moderní volejbal už nezná přihrávače a útočníky, ale komplexní hráče. Tak bych se chtěl prezentovat i já.“

Nabídka Volejbalového klubu ČEZ Karlovarsko potěšila Marcela Luxe i z osobních důvodů. „Stěhování pro mě bude tentokrát příjemné, protože se přesouvám blíž ke své přítelkyni, to mě naplňuje energií a je to i jeden z důvodů, proč se do Karlových Varů těším,“ prozradil. „Celkově očekávám tlak na mě i na celý tým. Beru to ale pozitivně, může nás to jedině nakopnout do tvrdé práce.“