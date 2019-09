Nepotkáte medvěda, užiju si přírodu, říká kanadská posila Karlovarska

V čem se podobá příprava Karlovarska s tréninky před sezonou v Saint Nazaire nebo v kanadském národním týmu?

Příprava v hale je stejná, jaká byla v mých předchozích klubech. Spousta opakování, tak abychom si zase zažili správný rytmus s balonem.

A existují v přípravě nějaké rozdíly?

Když mám srovnat Karlovarsko se St. Nazaire, nejpatrnější rozdíl spočívá v kondiční přípravě. Zatímco v Saint Nazaire jsme trénovali na písku na pobřeží oceánu, tady je to v horách. Jakkoli jsem měl rád město Saint Nazaire, preferuji zdejší tréninky v horském prostředí.

Ty tréninky ale nebyly jednoduché, než přišly první zápasy, trénovali jste dvoufázově šest týdnů.

Začátek přípravy je vždycky těžké období. Zahrnuje pro většinu volejbalistů nejméně oblíbenou činnost, jakou je běh. Ale je to nezbytný proces, nejen pro posílení našich svalů, ale i z psychického hlediska. Viděl jsem, že tu tréninkovou zátěž zvládáme týden od týdne lépe a jsme stále silnější.

„Jsou lesy, hory, na stromech se barví listí, v zimě padá sníh. Jako doma.“

Hovoříte o psychice. Co ji podporovalo v začátku přípravy?

V této fázi je každý už nažhavený a nemůže se dočkat prvního zápasu. Ale co nám pomohlo udržet pozitivní atmosféru, byla pravidelná herní praxe v jiných sportech, ve fotbale, v tenisu. Sledoval jsem, jak všichni moji spoluhráči jsou hladoví po vítězství, a to mě pořádně nabudilo na naše první ostré zápasy.

Jak jste se sžil s týmem v novém angažmá?

V mé kariéře je v každé sezoně nejtěžší opouštět svou rodinu v Kanadě, nicméně teď už cítím, že mám novou rodinu i tady. Jsem velice vděčný za to, že jsem součástí tak profesionálního a příjemného týmu.

Je vidět, že jste si Karlovy Vary oblíbil velmi rychle.

Já miluju Českou republiku pro to, že je podobná mojí zemi. Jsou tu lesy, hory, na stromech se barví listy, v zimě padá sníh, tak jako v Kanadě. Díky tomu se necítím tak daleko od domova. A vlastně si tu užiju divokou přírodu lépe, protože tady se nemusíte bát, že potkáte medvěda. Myslím, že krása Karlových Varů mluví sama za sebe, jsem hrdý na to, že žiju v tak okouzlujícím městě.

Co se vám vybaví ze dvou letošních zápasů proti Karlovarsku?

Když jsme přijeli do Karlových Varů, hned si vzpomenu na profesionální zázemí klubu. To mě zaujalo a uvědomil jsem si, že se chci do takového klubu prosadit.