Blokař Wilson: Je lákavé oslavovat, ale nic není ještě vyhráno

„Je lákavé oslavovat, ale dokud nezískáme třetí vítězství, nic není vyhráno,“ říká blokař Marc Wilson před pondělním zápasem v Karlových Varech.

Co rozhodlo druhý duel série?

Vždycky věřím, že dokážeme v utkání udržovat souvislý tlak na servisu. A to je zvlášť důležité při zápasech venku, tak jako dnes. Vytvořili jsme si spoustu šancí na úspěšné bloky. Myslím, že rozdíl byl v několika sériích na servisu, které se nám povedly.



Patřil výkon vašeho týmu k těm téměř dokonalým?

Perfektní výkon? To ne, došlo tam ke spoustě situací, které jsme mohli sehrát lépe. Ale důležité byla, jak se projevila naše mentalita. I v těžkých chvílích, kdy se do hry dostávali střídající hráči, byl každý připraven a dokázal týmu pomoct za jakéhokoliv stavu.

Budete muset před dalším zápasem krotit euforii?

Je lákavé oslavovat, ale dokud nezískáme třetí vítězství, nic není vyhráno. Myslím, že teď změníme pár taktických drobností, a hlavně potřebujeme dobře zregenerovat.

Přiblížil jste se premiérovému titulu ve své kariéře. Jak se při tom cítíte

Ano, navíc je to unikátní situace. Je to nejenom moje první příležitost získat titul, ale jde vlastně o výsledek dlouhé, dvouleté práce. Loni jsme byli kvůli covidu označeni za neoficiální mistry, takže je to pro mě šance na dvojnásobné vítězství.

Jakou máte během play off podporu z domova?

Neustále dostávám vzkazy od rodiny a od přátel. A sám teď doufám, že se mi podaří posílit hrdost kanadského sportu v mezinárodním měřítku.