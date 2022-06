Bitva o finále. Potřebujeme plnou halu, burcuje česká volejbalová hvězdička

Přízeň publika si náležitě užívá. Rodačka z nedalekého Přerova tráví většinu času na studiích ve Spojených státech a hrát doma je pro ni svátek. „Fanoušci na všech našich zápasech byli skvělí. Snad je v Prostějově potěšíme vítězstvím,“ doplňuje.

V roce 2019 vyrazila za velkou louži a v obrovské konkurenci se tehdy 19letá hráčka neztratila. Z neznámé studentky Washington State University se za půl roku stala sportovní hvězdička. Asociace amerických trenérů ji totiž jmenovala nejprve nováčkem roku v rámci konference, poté v severopacifickém regionu, a nakonec i v celé zemi. „Vůbec jsem nečekala, že se mi podaří něco takového,“ nechápe ještě dnes Magdalena.

Nejvyšší soutěž ve Spojených státech odpovídá rozloze země. „Je obrovská, zúčastňuje se jí 334 týmů, které jsou rozděleny do konferencí podle toho, z jaké části jsou,“ popisuje Jehlářová. Některé jsou pochopitelně silnější a jiné trochu slabší. „Takových top 50 je na tom ale výborně a řada hráček po skončení studií najde angažmá v italské A1 i jinde po Evropě. Volejbal je tam na vysoké úrovni,“ líčí sympatická brunetka, jež už dávno není onou „vyplašenou Zubřicí“.

Magdalena Jehlářová (uprostřed) se raduje z úspěšné akce.

„Zpočátku na mě bylo všechno takové veliké,“ vypravuje členka washingtonských Pum. A hlavně způsob volejbalu ji zocelil. „Hráčky tam jsou mladé a ohromně rychlé. Střílí, co jde, i nahrávky. Jsou skákavé a dynamické. Musela jsem si zvykat, že všude musím být o krok napřed. Naštěstí mi styl sedl,“ míní reprezentantka. Stejně tak ji nadchl univerzitní život. „Překvapilo mě, jak jsou všichni milí. Čekala jsem vysokou soutěživost. Opak byl pravdou. Všichni se vám snaží pomoci,“ zdůrazňuje Jehlářová s dovětkem, že její slova platí nejen pro studenty. „Pokud třeba profesoři vědí, že jedu na turnaj, a já se jim zapomenu ozvat, sami mi pošlou všechno, co potřebuji do hodin,“ líčí.

Nyní je ovšem doma a užívá si prázdnin. „Je skvělé vidět zase rodinu, kamarády i holky z reprezentace,“ neskrývá blokařka. Její pobyt na starém kontinentu se ovšem, dost možná, chýlí ke konci.

„Sezona nám začíná dříve než Evropankám. Ještě se sice řeší, jestli vyjdou naši trenéři vstříc potřebám národního týmu, ale zmeškala bych nějaká utkání, a tak tomu moc nevěřím,“ přemítá. I to by mohlo být lákadlo pro prostějovské fanoušky. Po skončení Zlaté Evropské ligy totiž uvidí Magdalenu Jehlářovou v akci jen stěží. „Snad jich přijde co nejvíce a snad je potěšíme postupem,“ vrací se vlastně na začátek vycházející česká hvězdička.

Semifinále Zlaté Evropské ligy vysílá přímým přenosem ČT sport. Vítěz duelu vyzve lepšího z dvojice Francie-Chorvatsko.