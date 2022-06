Volejbaloví Lvi Praha mění trenéra. Pomra střídá Argentinec Barrial

„Bude velmi přínosné, pokud budeme mít ve svém středu někoho, kdo je napojený na zahraničí. Tím se nám rozšíří možnosti a budeme mít přímé vztahy na další hráče. Zároveň získáme know-how od dalších zkušených lidí, což nás obohatí,“ uvedl Janeček ve vyjádření, které poskytl pražský klub.

Vybíral mezi čtyřmi kandidáty, pro Barriala rozhodlo odhodlání dát klubu všechno. „Má za sebou úspěšnou kariéru profesionálního hráče. Byl vynikajícím nahrávačem v italské lize a poté trénoval po světě. Například v Argentině, se Ziraatem Bankas? získal Turecký pohár, vedl maďarský národní tým a v posledních letech pracoval v Arábii. Cítil jsem z něj velkou chuť vrátit se do Evropy ke kvalitnímu volejbalu,“ přiblížil Janeček minulost nového kouče. Jeho předchůdce Pomr se bude ve Lvech starat o hráče i hráčky od sedmi do dvaceti let.

Čtyřiapadesátiletý Barrial podepsal roční smlouvu s dvouletou opcí. „Klíčové pro mě bylo, že mi řada známých říkala o Lvech dobré věci - o lidech okolo týmu i prezidentovi. Také jsem sledoval extraligu včetně finále a vím, že tým je vážně dobrý,“ řekl kouč, který v Turecku spolupracoval s českými volejbalisty Petrem Pláteníkem, Davidem Konečným a Filipem Rejlkem. Poslední dva až tři roky sledoval českou extraligu. Lákala ho také Praha.

Přivádí si asistenta, s nímž už pět let spolupracuje. Plánuje se naučit česky. Kádr Lvů nijak radikálně měnit nehodlá. „Tým byl v minulé sezoně opravdu dobrý, vždyť hrál finále. Myslím, že bychom měli pokračovat stejným směrem,“ poznamenal.

Cílem pro příští sezonu je minimálně obhajoba finále. „Samozřejmě se ho pokusíme vyhrát. Ohledně evropských pohárů záleží hodně na losu. Doufám, že nebude příliš komplikovaný a uhrajeme dobrý výsledek. Uspět v Evropě je pro nás velká výzva,“ dodal nový kouč Lvů.