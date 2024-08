Novým trenérem volejbalových Lvů Praha je Argentinec Arredondo

Čtyřiačtyřicetiletý Arredondo působil nejen doma v Argentině, ale také v Kuvajtu, Kataru, Spojených arabských emirátech nebo Íránu. Do pražského angažmá zamířil z Libye. Chce navázat na práci Barriala, jenž za dvě sezony na lavičce Lvů získal extraligové zlato a stříbro a postoupil do osmifinále Ligy mistrů.

„S Juanem jsem pracoval rok v Dubaji. Znám jeho styl a vím, jak dobře volejbal dělá. Máme podobné vidění volejbalu, a tým proto nepocítí zásadní změnu. Jsem tu od toho, abych rozvinul jeho práci, nikoli něco radikálně měnil,“ uvedl Arredondo.

Lvi minulý týden zahájili přípravu na nový extraligový ročník, do něhož vstoupí 26. září domácím zápasem proti Beskydům. Arredondo si jako asistenta přivedl krajana Agustina Brisciolioho. „Moje pocity z města i klubu jsou zatím jen ty nejlepší. Čeká nás sezona plná výzev. Chceme zabojovat o co nejlepší výsledek v Poháru CEV, stejně tak se poprat o zisk obou hlavních českých trofejí. Cítím z kluků, že to vidí stejně,“ uvedl.

Řekl, že vyznává preciznost, ale nemá rád tvrdý a nesmlouvavý přístup. „Postupně se budu seznamovat s hráči, jejich přednostmi i slabostmi. Příprava je velmi důležitá část sezony a my musíme být dostatečně kreativní, aby hráče bavila a pouze netrpěli. To je naše idea, se kterou startujeme,“ dodal nový trenér.