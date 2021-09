Vašina: Jsem nejmladší, ale v šatně jsme si všichni rovni, což je paráda

Co zápas, to základní sestava. Smečař Lukáš Vašina patřil na mistrovství Evropy v Ostravě k oporám volejbalových reprezentantů. A to je ve svých 22 letech v týmu nejmladší.