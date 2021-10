Vašina: Nemůžu tam lítat jako Korejec, když je taťka zklamaný

Jeho Karlovarsko v sobotu přehrálo domácí Ústí 3:0 (-21, -22, -12), takže skóre mezi Lukášem Vašinou a jeho otcem Lubomírem narostlo na 4:0 pro mladíka. Loni ho porazil hned třikrát, dvakrát v extralize a jednou v Českém poháru.

A i když dvaadvacetiletý smečař byl druhým nejlepším hráčem svého týmu se 13 získanými body, necítil se ve své kůži. „Taťka mě dovedl tam, kde jsem teď, nedokážu proti němu být tak nahecovaný jako proti jiným soupeřům. Trénoval mě odmalička do 15 let. Mám k němu velkou úctu a proti němu jsem hrozně klidný, proto se tolik nedostávám do zápasu,“ svěřil se.

Ani o tom nemusel vykládat svému trenérovi Jiřímu Novákovi. „Je to na mně poznat. Už loni jsem se snažil, ale je těžké hrát proti vlastnímu taťkovi. Chci předvést nejlepší výkon, aby byl pyšný a v telefonu mě pochválil, ale u mě jdou prostě emoce stranou. Nejsou u mě takové, jak jsou lidé zvyklí,“ líčí 196 centimetrů vysoký volejbalista.

Karlovarský Lukáš Vašina smečuje.

Při pozápasovém podávání rukou se táta a syn objali přes síť. „Blahopřál jsem mu,“ vykreslil ústecký kouč Lubomír Vašina. „Vím o jeho kvalitách a slabinách. I když se mu úplně nedařilo na síti, on si to svoje stejně odehrál, hlavně na servisu. V každém setu to vzal na sebe.“

Že mladší z volejbalové rodiny není proti Ústí v ráži jako jindy, to táta vnímá. „Já to vidím. Po očku mě sleduje, jak se zachovám a zareaguji, když nedá balon ideálně podle volejbalových a mých představ,“ přibližuje trenér, který syna přivedl pod volejbalové sítě v České Třebové. „Věřím, že je pro něj složité proti mně hrát plnohodnotně. Jsem rád, že mě nechce vidět smutného, to je hodný. Taky ho tak nerad vidím, i když moje prvotní přání musí být naprosto jasné, aby vyhrál můj tým.“

V rodině kvůli tomu žádné rozbroje nevznikají. „Mám nevlastní mamku, a když hrajeme proti sobě, zůstává neutrální,“ prozradil mladší z Vašinů, kolem kterého se po utkání srotily děti a fotily se s ním na památku. Po zářijovém mistrovství Evropy, kde byl kometou senzačních českých čtvrtfinalistů, jeho popularita narostla. „Což mě nutí, abych se i nadále zlepšoval. Aby ve mně děti i ostatní měli hráče jako na šampionátu.“

Vašina starší tvrdí: „Lukášova popularita opravdu vyskočila, zasloužil si ji on i celá reprezentace. Natáhli k volejbalu strašně lidí.“

Na souboj Vašina vs. Vašina by teoreticky mohlo dojít i v Poháru CEV, pokud by Karlovarsko vypadlo z předkola Ligy mistrů ze Záhřebem. Jenže do středeční odvety si přivezlo vítězství 3:1, a tak je pravděpodobnější, že svého vyzyvatele pošle právě na Ústí. „Tátovo Ústí se zvedá a proti chorvatskému mistrovi by mělo velkou šanci, pokud by začínalo venku,“ tuší Vašina mladší. Vynasnaží se Záhřeb vyřadit i proto, aby se s tátou znovu nepotkal a nemusel zase své emoce brzdit.