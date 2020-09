Sezona už může začít, říká karlovarský volejbalista Vašina

„Kluci podali velmi dobrý výkon proti všem soupeřům, především proti Jihostroji,“ cení si turnajových výkonů svých spoluhráčů Lukáš Vašina, smečař extraligového Karlovarska. Sám se v té době ovšem věnoval docela jiné činnosti. „Kurýroval jsem se v posteli, hrál PS4, užíval vitamíny a pil jsem zázvorový čaj,“ vysvětluje s úsměvem důvody své absence.

Teď už je ovšem znovu v plném tréninku. Poprvé se trenérovi hlásil v úterý. „Cítím se skvěle. Doufám, že jsem si všechny nemoci a zranění vybral teď a budu stoprocentně připravený na sezonu,“ věří Lukáš Vašina.

Jeho cíle pro sezonu jsou jasné. „Chtěl bych podávat co nejlepší výkony a umístit se s týmem nejlépe, jak to půjde,“ říká. A kde v tabulce to bude? Loni vyhrálo Karlovarsko základní část.

„Velká cena porcelánu nám ukázala, že stejně jako minulou sezonu budeme určitě dobří na servisu a v mezihře,“ míní smečař Karlovarska. Velká cena porcelánu byla zároveň generálkou na extraligu, která letos začíná už v polovině září. „Připravení jsme velice dobře, sezona už klidně může začít,“ hlásí Vašina.