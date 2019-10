Jako bychom vyhráli titul, divil se po domácí premiéře Ticháček

Domácí extraligovou premiéru zvládli svěřenci kouče Jiřího Nováka na výbornou, tým Zlína zdolali v úvodním kole bez ztráty setu a po stejném výsledku ve 2. kole v Ústí nad Labem vedou extraligovou tabulku. V dresu západočeského celku nastoupilo v domácí premiéře několik nových hráčů - v čele s Lukášem Ticháčkem.

„Byla vidět nervozita, ale to je asi úplně normální, první zápasy jsou vždycky trošku jiné,“ ohlíží se zpětně sedmatřicetiletý nahrávač za svým prvním vystoupením před domácím publikem.

Jak jste prožíval svou obnovenou premiéru v české nejvyšší soutěži?

Mám z toho dobrý pocit, cítím se dobře.

Jaké bylo zase slyšet české fanoušky?

Já jsem zvyklý na čtyři a půl až pět tisíc fanoušků v hale, kteří jsou opravdu slyšet. Ale, víte, jestli to trvalo třináct let nebo jen jednu sezonu, je to úplně jedno, protože jako profesionál jsem samozřejmě koncentrovaný na svůj výkon a lidi v hale se snažím nevnímat.

Souhra se spoluhráči byla v ostrém utkání lepší než v přípravných zápasech?

Parta je dobrá, sehráváme se pořád, to ještě nějakou chvíli potrvá. To nejde, že s novým nahrávačem to půjde perfektně za měsíc.

Ale výkon vašeho týmu proti Zlínu byl téměř bez chyb.

Myslím, že až na první set nám to docela klapalo. Byla vidět nervozita, ale to je asi úplně normální, začátek sezony, ty první zápasy jsou vždycky trošku jiné. Každý tým chce mít začátek co nejlepší, takže se čekalo na to, až si to každý osahá, až každý udělá tu svoji první, druhou chybu. Myslím, že od druhého setu to už fungovalo, stejně tak jako to fungovalo celou přípravu.

Co vás na úvod domácí soutěže obzvlášť zaujalo nebo nač jste nebyl venku úplně zvyklý?

Kolem zápasu to nebylo nic, ale co mě opravdu překvapilo, že jsme museli po zápase skákat rybičky pod diváky, na to fakt zvyklý nejsem, tohle se snad děje, když se vyhraje titul, ale jestli to budeme dělat po každém vyhraném domácím zápase, bude to pro mě hodně těžké.

Po utkání se navíc konala party s fanoušky, takže jste na hřišti strávili ještě další dvě hodiny.

Klub zorganizoval první zápas úplně super, posezení s fanoušky na hale, nalákat je na pivko a kafe, děti na zmrzlinu, to byl určitě dobrý nápad. Možná by bylo fajn to nedělat jen na prvním ligovém zápase, ale třeba i v poháru by si to lidi zasloužili. Uvidíme, jak nám to půjde, třeba když budeme vyhrávat pořád, mohli bychom to opakovat po každém zápase.