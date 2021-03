Nesmíme je podcenit, varuje před Kladnem karlovarský kapitán Ticháček

Hraje se na tři vítězná utkání. Další duely se hrají v neděli v Kladně a ve středu v Karlových Varech, případně 13. března v Kladně a 16. března ve Varech.

Co bylo hlavní náplní vašich tréninků před čtvrtfinálovou sérií?

Hlavně jsme měli kvalitní posilovnu. Po poháru jsme trošku restartovali naše těla, byli jsme si venku zaběhat, což jsme nedělali úplně s chutí, ale budiž. Co se týká samotného tréninku, většinou to byly herní činnosti jednotlivce.



Překvapil vás tým Kladna svým výkonem v některém z posledních utkání?

Mě nepřekvapilo v posledních zápasech vůbec nic, protože hráli s Brnem, které se zbavilo nejlepších hráčů, dohrávali to s mladými kluky. Pro Kladno byla povinnost postoupit dál. A zápas v poháru s Ústím byl vyrovnaný, myslím si, že Kladno mohlo i vyhrát, rozhodovaly maličkosti.

V čem může být tento soupeř nebezpečný?

Každý slabší soupeř proti nám může být nebezpečný v tom, že ho podceníme. Ale doufám, že tohle se z naší strany nestane. A další věc je, že pokud budeme hrát na Kladně, tak oni budou kopat do servisu, budou hrát na stoprocentní riziko a může se jim povést pár balonů. Můžou jít do těch zápasů s tím, že nemají co ztratit, jenže my jdeme z pozice, že musíme vyhrát, nic jiného nikdo nebere. Pokud je nepodceníme a každý z nás si odehraje na své pozici to, co má, myslím, že s tím nebude větší problém a postoupíme přes Kladno dál.

Vycházíte v přípravě na čtvrtfinále z aktuální formy, anebo ze vzájemných zápasů v základní části?

Naše příprava se samozřejmě odvíjí od aktuálního herního systému, od toho, co Kladno odehrálo proti Brnu. I když si myslím, že zrovna tyhle zápasy nemají velkou váhu, protože Brno není v tuhle chvíli soupeř, který by Kladno nějak prověřil. Jediné, co by nás mohlo zajímat, byl napínavý zápas v poháru proti Ústí, kde se museli vytáhnout, aby zahráli pořádný tiebreak.

Jako favorit série se ale chcete soustředit na vlastní výkon než na slabiny soupeře...

Ano, jsme jasný favorit, hráli jsme celou základní část o to, abychom skončili první. A o to, abychom v každé té sérii, ať už je to čtvrtfinále či semifinále, byli favoritem a měli výhodu domácího prostředí. Určitě se budeme soustředit na svoji hru. Když každý z nás podá trošku víc než standardní výkon, tak tu kvalitu náš tým má. A musíme to potvrdit jenom na tom hřišti, nikde jinde.