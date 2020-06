Bratři Kittelové nakoukli mezi beachvolejbalovou špičku

Kittelové na turnaji Českého poháru v plážovém volejbalu Opava Beach Open skončili sedmnácti. Mezi startujícími byli česká jednička David Schweiner, reprezentant Jan Dumek, hvězdy šestkového volejbalu Jan Hadrava a Donovan Džavoronk, kteří vyhráli, veteráni Michal Bíza a Petr Beneš i naděje Patrik Maňas a Jiří Sedlák... Turnaj nabídl parádní podívanou.



„Do soutěže jsme vstupovali až jako nasazené osmadvacítky,“ připomněl Lukáš Kittel. „Hned po vyřazení jsme byli zklamaní, ale ve skupině jsme porazili nasazené pětky a z pavouka jsme vypadli po bitvě s pozdějšími finalisty. Snad jsme divákům nabídli pěknou podívanou.“

Jakpak by ne... Vždyť na kurtech opavského Happy Sportu měli největší podporu, protože v Opavě jsou doma a v tamějším klubu začínali, než odešli do VK Ostrava.

David Kittel loni na podzim přešel do klubu Green Volley Beskydy ve Frýdku-Místku. „Bohužel korona nám vzala poslední republikový finálový turnaj juniorů, což mě mrzí, protože pro mě to je poslední juniorská sezona,“ uvedl devatenáctiletý David. „Teď hledám nový klub. Nevím, kde budu příští sezonu, ale momentálně hlavně maturuji, takže přednostně řeším školu.“

O tři roky starší Lukáš jako junior okusil v Ostravě i extraligu, leč v roce 2017 zamířil do Zlína. „Jenže jsem se zranil a měl to hodně složité, takže minulé tři sezony jsem hostoval v prvoligovém Starém Městě. K tomu studuji v Ostravě vysokou školu, s týmem jsem tak toho moc nenatrénoval,“ podotkl.

V hale jsou oba univerzálové, byť Lukáš to zkoušel i na bloku. Shodují se, že mezi beachem a šestkami je velký rozdíl. „Je to úplně jiný sport,“ tvrdí.

„Proti beachovým specialistům jsme to tak měli složitější,“ uvedl Lukáš. „Je to hodně o prstech, o nahrávce a o balonech, které vám jdou na hlavu, ale nemůžete je hrát prsty, protože by vám sudí zapískal nečistý úder. Hlavně na písku musíte zvládnout každou činnost, zatímco v šestkách se specializujete jen na něco – buď jste nahrávač, blokař, a to pak nehrajete ani v poli, nebo univerzál, což je borec, který to bouchá, nebo smečař, který přihrává. V beachi jste všechno. Pokud nezvládáte jednu z těch činností, tak prohráváte.“

I přes všechny obtíže si beachvolejbal pochvalují.

„Tady v Opavě to pro nás byl takový křest ohněm, první Český pohár, který jsme hráli spolu,“ uvedl Lukáš Kittel poté, co vypadli s Janem Dumkem a Jiřím Sedlákem 0:2 (-14, -20). Předtím ve skupině porazili Marcela Myslivečka a Dominika Samce 2:0 (25, 20) a podlehli ostříleným beachařům Michalu Bízovi s Davidem Kufou 0:2 (-16, -19).

„I když jsme neprošli dál, byl to hodně povedený turnaj. Jen škoda druhého setu v play off, v němž jsme vedli, ale bohužel jsem trochu pokazil koncovku,“ litoval David Kittel. Předtím ale servisem, jímž dal několik přímých bodů Sedlákovi, stav druhé sady otočil.

„Trošku jsi ten závěr prodal,“ smál se Lukáš. „Ale vážně. Brácha na to, že je to jeho první sezona, hrál dobře. Moc mě zajímá, jak bude hrát tu druhou a třetí... Na to se těším.“ Budou vůbec nadále nastupovat spolu? „Tuto i příští sezonu určitě a pak uvidíme, jak se nám bude dařit,“ podotkl David.

„Ostatně moc bratrských dvojic spolu nehraje a asi vím i proč...“ řekl Lukáš. „Někdy je těžké se s bráchou shodnout, tak bude důležité, abychom se nerozbili navzájem.“

Problémem podle nich je to, že nejen v Opavě, ale ani nikde v kraji nejsou beachové tréninkové skupiny mužů jako třeba v Praze. „Vše si domlouváme sami. Těžší je i najít parťáka, takže jsem rád, že si brácha chtěl beach vyzkoušet,“ řekl Lukáš, který už dříve písek s klasickým volejbalem střídal.

Koncem srpna bude v Opavě mistrovství republiky. Zabojují o účast? „Nestanovili jsme si nějaký cíl. Uvidíme. Hlavně chceme hrát pro radost,“ odpověděl Lukáš Kittel.