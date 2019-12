Mnohem raději útočím, než blokuji, svěřuje se beskydský Babič

„To je můj hlavní post,“ prohlásil pětadvacetiletý Babič. „Mnohem raději útočím. Mužstvu chci pomoci co nejvíce, takže být pořád ve hře je pro mě lepší než trávit část zápasu na lavičce, jako je tomu v případě blokaře.“

Ten v zadní části hřiště pouští do sestavy libera, který má za úkol posílit obranu.

„Být na bloku není pro mě ideální, ale je fajn, že mohu být už asi sedm let součástí národního mužstva. To je pro každého hráče důležité,“ upozornil.

Přesto... Nevadí mu, že musí blokovat? „V reprezentaci jsem se zatím na účko nedostal, protože tam máme dvě legendy,“ zmínil zkušené třicátníky Miloše Čulafiče a Aleksandara Miniče. „Ale asi brzo oba skončí, a tak doufám, že přijde čas, abych se přesunul na jejich místo.“

Pokud jde o Black Volley Beskydy, zatím se v Babičovi mísí radost a smutek. „Těší mě, že si mohu zahrát českou extraligu, kde je hodně výborných hráčů, ale mrzí mě, že nejen já, ale i dost dalších kluků má zdravotní problémy a že se nám nedaří,“ uvedl černohorský univerzál, který má potíže s kolenem.

Tudíž zřejmě i dnes proti Ústí nad Labem bude v sestavě chybět.

Beskydští jsou v extralize po devíti kolech s osmi body poslední, byť jen vinou horšího poměru setů.

Co týmu chybí?

„Možná více štěstí, ale hlavně se potřebujeme sehrát, protože jsme v podstatě nově poskládaný tým, který se pořád tvoří. A musíme se rychle dát dohromady zdravotně,“ odpověděl Luka Babič. „Až se více sehrajeme, půjdeme nahoru. Ale pokud jde o vztahy v klubu, tak po dvou týdnech jsem si tady připadal, jako bych tu byl už dva tři roky. Pro mě je podstatné, že se tu cítím jako doma.“

Podle Luky Babiče se hra zlepší, když budou frýdecko-místečtí hráči více riskovat. „Ale musíme i lépe podávat, bránit. Určitě to přijde, až na tom ještě více spolu zamakáme.“ Frýdecko-místecký trenér Přemysl Kubala věří, že 211 centimetrů vysoký Babič bude co nejdříve oporou mužstva.

„Na to, jak je vysoký, má docela slušné pohybové předpoklady,“ řekl Kubala. „Na rozdíl od některých menších hráčů umí rybičku. A hlavně chce, což je důležité. Se svou kariérou to myslí vážně, takže nemám strach, že by se nelepšil. Má potenciál, aby se během sezony výrazně zlepšil. Důležitá bude souhra s nahrávačem.“

Právě tam jsou stále ještě nedostatky. „Luka nám bude uhrávat těžké bodové míče, ale zatím nám chybí souhra zvláště v mezihře, kdy je potřeba vyhodnotit, zda hrát rychle na hranici rizika, anebo naopak zvolnit a útočit z maximální výšky. Je to otázka tréninku,“ řekl Přemysl Kubala.