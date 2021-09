Bartůněk využil svou šanci. Šel jsem rozvířit tým, řekl nahrávač

„Rozhodně to mrzí, byli jsme blízko. Bohužel nám do toho hodil vidle Skrimov skvělým servisem a zápas pro Bulhary otočil,“ řekl reprezentační nahrávač Luboš Bartůněk, který po minulé sezoně přestoupil z Ústí nad Labem do Liberce.

Todor Skrimov dal ve čtvrté sadě za stavu 23:20 tři esa. Nelekli jste se možnosti vyhrát?

To si nemyslím. On ty servisy trefoval dobře, plachtily, byla to i docela rána. Možná jsme mohli jinak vyřešit postavení na přihrávce, trochu ho posunout do zóny jedna a více odkrýt pětku. Kdyby se tam trefil, tak ať, ale zatím tam nedal ani jeden servis. Je to škoda.

Podepsala se na vás v pátém setu ztracená koncovka čtvrté sady?

Asi nás to poznamenalo psychicky, v tiebreaku jsme byli od začátku dole.

Vy jste v první sadě jen střídal. Do druhé jste hrál už od začátku. Jaké to bylo?

Skvělé. Jsem rád, že jsem dostal šanci od začátku setu a jsem vděčný, že jsem ji využil. Klapalo to, jak mělo a hlavně jsme tam byl od toho, abych rozvířil ten tým a povzbudil ho, což se povedlo.

Jaké to je krýt záda kapitánovi Jakubu Janouchovi a mužstvo během hry po něm na nahrávce převzít?

Určitě to není lehká pozice, protože normálně v klubu dělám jedničku. Je to pro mě těžké, ale když jdu na hřiště, snažím se vždy pomoci.

Co se stalo v prvním setu, který jste ztratili hrozivě 10:25?

Bulhaři na co sáhli, to jim šlo. Na servisu jeden jak druhý dávali rány a my jsme nebyli schopni to přihrát. A když už se nám to povedlo, neodztrátovali jsme. Bylo to těžké.

Ale dobře jste je uspali...

Jo, měli jsme takovou taktiku, uspat je a pak jim dát (směje se).

Proti silnějším soupeřům jste tady zatím zahráli dobře, ale s papírově slabším Běloruskem jste prohráli 1:3. Co se dá čekat od úterního duelu s Černou Horou?

Doufám, že nebudeme jako Robin Hood - brát jen bohatým a chudým dávat. Doufám, že Montenegro jasně porazíme a půjdeme si pro postup do osmifinále.

Takže z toho pohledu je i ten bod s Bulhary dobrý?

Určitě. Je výborný. Postupem času ho všichni oceníme.

Vnímal jste, jak diváci bouřili, když jste bojovali o výhru?

Je to nádherný pocit reprezentovat republiku, když jsou diváci v takovém varu. Super zážitek.

Máte za sebou tři zápasy ve třech dnech. Těšíte se na pondělní den volna?

Asi všichni. Byly to náročné tři dny. Teď zkusíme dát síly dohromady a v úterý na to zase vlítneme.