Volejbalistky odložily krajské derby. Frýdek-Místek zasáhl covid

Ostravanky tudíž sezonu začnou příští týden ve čtvrtek v Praze s Olympem.

„Uvidíme, jak celá sezona dopadne. Už jednou jsme byli v karanténě, a když jsme se z toho dostali, tak jsme v ní znovu,“ povzdechl si předseda frýdecko-místeckého Sokola Jiří Zaoral. „Bude to složité znovu dohánět to, co holky přes léto stačily natrénovat.“ Přesto Zaoral věří, že by tato sezona mohla být o něco lepší než minulá, která se vinou pandemie koronaviru ani nedohrála.

Družstvo po trenéru Jaroslavu Vlkovi, který odešel k mužům Bučovic, převzal Leoš Chalupa. Asistentkou zůstala někdejší reprezentantka Alexandra Dedková. „Posilou je smečařka Romana Staňková a vrátily se nám blokařka Agnieszka Mitregaová a po mateřské smečařka Daniela Pavelková,“ uvedl Jiří Zaoral.

„Rádi bychom začátkem příštího týdne odehráli alespoň nějaké přípravné utkání. Soupeřky hledáme,“ uvedl ostravský manažer Miloš Matula. Ostravu kromě mladých hráček Jedličkové, Šmídlové a Výtiskové posílila i někdejší smečařka Frýdku-Místku, Slovenka Andrea Štrbová.