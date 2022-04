Prostějov: z pátého místa až pro titul? Ještě nekončíme, slibuje kouč

„Je to skvělý pocit, euforie. Na začátku sezony jsme plánovali umístění kolem pátého místa, po posílení družstva jsme chtěli postoupit do semifinále – a je z toho série o titul. A ještě nekončíme,“ ohlédl se dobře naložený trenér Miroslav Čada.

„Už na konci základní části jsme s Libercem odehráli dobrý zápas a cítili, že máme sílu uspět. Tehdy se to ještě nepovedlo, schovali jsme si to na důležitější chvíli.“

Právě volejbalový stratég se výrazně podepsal pod postup někdejšího hegemona do finálové série. Do týmu v rozehrané sezoně přivedl z kádru brněnských Šelem smečařku Kláru Faltínovou a pak také dvaadvacetiletou univerzálku Karin Šunderlíkovou, která získala angažmá po zdravotní pauze.

V obou případech to byla trefa do černého a potvrdila dobrý čich na posily zkušeného kouče Čady. „Na začátku sezony vypadly dvě hráčky. Dlouho jsme trénovali v devíti a do zápasů nastupovaly dříve méně vytížené holky. Z pohledu budoucnosti to byla skvělá investice, přesto bylo vidět, že potřebujeme tým doplnit. Podařilo se nám to parádně,“ ocenil přínos posil Čada.

Přínos Šunderlíkové a Faltínové potvrzují i statistiky celé série. Hned v úvodním semifinálovém duelu dohromady složily 46 míčů a v rozhodujícím střetnutí se postaraly o 34 bodů. Klíčové utkání ale zvládlo celé družstvo, které přitom prohrálo první dva sety a volejbalistky Liberce sahaly po vyrovnání na 2:2 na zápasy.

„Snažil jsem se hlavně hráčky uklidnit. Udělovat nějaké taktické pokyny nemělo smysl, stejně by je nevnímaly. Od třetího setu se náš výkon začal lepšit a v závěru už to především v útoku nemělo chybu. Postup je zasloužený,“ tvrdí trenér Prostějova.

Tip na finále, v němž narazí na lepšího z dvojice Olomouc – VK Královo Pole Brno, z něj ale nedostanete. „Zápasy jsou strašně vyrovnané. Hodně setů končí minimálním rozdílem. Často se říká, že budou rozhodovat maličkosti. Ve finálové sérii to bude platit stoprocentně,“ odhaduje Čada.

Olomouci chyběl jeden míč

Neskutečnou bitvu nabídlo čtvrté utkání mezi volejbalistkami Univerzity Palackého Olomouc a brněnského Králova Pole. Vysokoškolačky doma za stavu 2:1 na zápasy útočily na postup do bojů o zlato, rychle sice prohrávaly 0:2 na sety a v tom třetím čelily mečbolu, dokázaly však vyrovnat na 2:2 a v tie-breaku mohly za stavu 14:13 rozhodnout. Jenže Brno otočilo na 16:14 a 3:2 a vynutilo si pátý – rozhodující – duel, který se odehraje v pátek od 19 hodin v jeho hale.

„Zklamáním jsou první dva sety; nevím, jestli byly holky příliš nervózní, ale hlavou jako by byly jinde. Velký rozdíl byl na servisu a přihrávce, Brno nás tlačilo a nepustilo nás ke hře středem, kde jsme zdaleka neměli takovou úspěšnost jako v předchozích utkáních,“ posteskl si olomoucký trenér Martin Hroch. „Teď si musíme rychle vyčistit hlavy a zabojovat v Brně o finále. Oba týmy k němu mají stejně daleko.“