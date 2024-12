Volejbalistky si zahrají turnaje Ligy národů v Riu, Hongkongu a Apeldoornu

O programu elitní soutěže dnes informoval český svaz v tiskové zprávě.

V Brazílii se bude hrát od 4. do 8. června, v Hongkongu od 18. do 22. června a Apeldoorn bude závěrečný turnaj hostit od 9. do 13. července. Česká reprezentace si premiérovou účast v elitní soutěži pro 18 týmů zajistila po celkovém triumfu v červencovém Challenger Cupu. Na Filipíny tehdy postoupily jako finalistky Evropské ligy a v boji o start v Lize národů uspěly na třetí pokus.

„Pro nás je to něco nového, zahrajeme si během krátké doby se všemi silnými soupeři. Jsem přesvědčený, že z těchto zápasů můžeme jedině těžit a jako tým se pokusíme bojovat o každý míč, využít všechny naše dosavadní zkušenosti a ještě zlepšit naši kvalitu,“ řekl Athanasopulos.

Český tým vstoupí do soutěže duelem se stříbrnými olympijskými medailistkami z Brazílie a hned poté budou jejich soupeřkami vicemistryně světa z USA. Na turnaji v Asii je čekají například poražené finalistky letošní Ligy národů Japonky. S olympijskými šampionkami Srbkami se utkají v Apeldoornu a hned poté tam narazí také na evropské šampionky Turkyně a bronzové medailistky z loňského kontinentálního šampionátu Nizozemky.

S většinou týmů mají české volejbalistky z posledních let zkušenosti, dosud se neutkaly jen s výběry Spojených států a Koreje. Zápasy základní části se budou započítávat do jediné tabulky a osm týmů postoupí do vyřazovací fáze. Finálový duel je naplánován na 27. července 2025.