Doma liberecké volejbalistky vládnou. Co ukáží v Lize mistryň na Dynamu?

Liberečanky zatím v extralize suverénně potvrzují roli úřadujících mistryň a vládnou tabulce s velkým náskokem. V sobotu zvítězily jasně 3:0 na palubovce Frýdku-Místku a oslavily tak třináctou výhru ze čtrnácti zápasů. Jedinou dosavadní porážku utrpěly od brněnských Šelem.

„S výsledky jsme určitě spokojeni, výhry nás samozřejmě velmi těší, i když někdy nám ještě v zápasech ta volejbalová kvalita trochu scházela,“ uvedl Libor Gálík, trenér volejbalistek Dukly.

V Lize mistryň ale jeho družstvo pochopitelně narazí na nesrovnatelně silnější soupeřky. Los základní skupiny C, do níž se liberecký tým dostal díky českému koeficientu přímo bez síta předkol, byl nemilosrdný.

Z osudí byly vytaženy elitní kluby svých zemí, jejichž nejvyšší soutěže patří v Evropě mezi ty absolutně nejkvalitnější: ruské Dynamo Moskva, turecký THY Istanbul a italský celek Igor Gorgonzola Novara, který v roce 2019 nejprestižnější klubovou soutěž Ligu mistryň ovládl a v minulé sezoně vypadl v semifinále s pozdějším vítězem Coneglianem, dalším týmem z Itálie.

„Je to asi nejtěžší možná skupina, kterou jsme mohli dostat. Všechny tři celky budou ve svých ligách bojovat o mistrovský titul a i v Lize mistryň mají na to dostat se do závěrečných kol play off,“ tvrdí Gálík. „Bude to pro nás svátek volejbalu, ale jsme samozřejmě realisté, sportovní kvalita soupeřů je jinde. My se budeme rvát o každý bod, každý vyhraný set bude obrovský úspěch. A vyhrát zápas..., to by byla fantazie.“

Úvodní zkouškou pro ženy Dukly bude utkání v hale Dynama Moskva, které začne úterý v 17.00 českého času. Domácí jsou zatím v ruské Superlize páté s bilancí čtyři výhry - tři porážky, kádr tvoří kromě jedné Bulharky a Bosňanky ruské hráčky.

„V útoku hrají z velké výšky, protože na to mají vysoké hráčky, jsou tam výborné blokařky, prostě nás čeká špičkové světové družstvo,“ zjistil Libor Gálík ze zápasů Dynama. „My si jedeme poprvé užít atmosféru Ligy mistryň a nesmíme se toho bát. V kádru máme také zkušené hráčky, které už si prošly pohárovými i reprezentačními zápasy, tak zkusíme favorita v jeho domácím prostředí co nejvíc potrápit.“

Výprava Dukly vybavená důležitými dokumenty ohledně covidu vyrazila do Moskvy v pondělí ráno, volejbalistky si po příletu na odpoledním tréninku vyzkouší halu Dynama, třináctičlenný kádr je kompletní. Návrat do Česka je v plánu ve středu dopoledne.