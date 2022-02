S opatrností se v Lize mistryň hrát nedá, poznaly volejbalistky Liberce

České šampionky a lídryně extraligy s favorizovaným tureckým THY Istanbul prohrály po obrovské bitvě 2:3 a ve své premiérové účasti v LM oslavily první vyhrané sety a získaný bod, což lze brát jako velký úspěch.

Po parádním utkání však panovaly v libereckém táboře smíšené pocity. Ženy Dukly totiž po skvělém vstupu do zápasu vedly 2:0 na sety a k senzačnímu vítězství v elitní klubové soutěži už jim chyběl jen krůček...

„Po takto rozjetém utkání konec v podobě porážky samozřejmě mrzí. V prvních dvou setech jsme hráli výborný volejbal, byli jsme odvážní, škoda, že jsme nedotáhli ještě ten jeden set. Ale istanbulský tým poté vyměnil nahrávačku, která jim hodně zpřesnila hru, a ukázal svoji sílu,“ řekl Libor Gálík, kouč volejbalistek Dukly.

„Pak se u nás už vyskytly chyby a sem tam i taková zbytečná beznaděj, že už to najednou nejde. Mě ale hlavně mrzí ten tie break, který je vždycky vabank. V něm jsme udělali hodně takových jednodušších chyb a byli jsme už i psychicky dole. Ale celkově jsou dva získané sety velké pozitivum,“ tvrdil Gálík.

Na pozici libera odehrála místo kapitánky Veroniky Dostálové úterní zápas s Istanbulem Lucie Kolářová. „Nesmírně si vážíme toho, že máme první bod z Ligy mistryň. Je to sice pro nás s hořkým koncem, jelikož jsme vedly dva nula, ale zároveň veliký zážitek. Prohrát dva tři s Istanbulem jako jasně papírově slabší tým je super výsledek a jsme šťastné. Předvedly jsme nejlepší výkon v soutěži, což by nás mělo nakopnout do play off české extraligy,“ přeje si 21letá Lucie Kolářová.

Radost hráček Dukly Liberec z výhry druhého setu.

Liga mistryň je minulostí, co volejbalistkám Dukly přinesla? „Hlavně zkušenosti a to, že světový volejbal je někde jinde. Že bychom se měli a musíme pořád zlepšovat a mít vůli něco dokázat, protože pokud chceme hrát mezinárodní utkání na úrovni, tak nám k tomu určitě ještě hodně věcí chybí,“ uvedl Libor Gálík. „Ale i že je to o hlavách a vyhrává ten, kdo má větší sebevědomí. S opatrností se v Lize mistryň hrát nedá. A stejné je to i v naší extralize.“

Hvězdnými týmy nabitou skupinu C vyhrálo Dynamo Moskva, které ovládlo rozhodující duel v Novaře a italský klub, vítěz LM z roku 2019, se nakonec nedostal ani do čtvrtfinále. Do něj z pěti skupin prošly vítězné týmy a tři nejlepší celky z druhých míst, přičemž Novara skončila v této tabulce o skóre až čtvrtá.