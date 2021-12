ONLINE: Liberecké volejbalistky čelí v Lize mistryň superfavoritovi

České šampionky svůj úvodní mač v přetěžké skupině prohrály, na hřišti Dynama Moskva marně útočily alespoň na zisk jediného setu. Ani proti úternímu soupeři nemají svěřenkyně Libora Gálíka nemají co ztratit.

ONLINE: Liberec vs. Novara Utkání začíná ve 20 hodin

Novara nejprestižnější klubovou soutěž v roce 2019 ovládla a v minulé sezoně došla do semifinále, v němž podlehla pozdějšímu vítězi Coneglianu, dalšímu celku z Itálie. Do skupiny C vstoupila vítězstvím 3:0 nad THY Istanbul.

„Hlavní údernou sílu, jak to u těchto světových družstev bývá, má i Novara na postu univerzální hráčky, kterou je Karakurtová z Turecka, s níž se některé naše hráčky potkaly na mistrovství Evropy. Ale pokud jde o špičkové volejbalistky, dal by se jmenovat v podstatě celý kádr Novary. Je to neskutečná síla,“ ví kouč Gálík.

Může přesto Dukla odpálit prvotřídní evropskou senzaci? Sledujte online.