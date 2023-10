Válka v Izraeli zasáhla do turnaje Ligy mistrů, Kfar Saba do Brna nepřijede

Výprava Hapoelu Kfar Saba měla do Brna dorazit dnes, útok na Izrael však plány změnil. Místo boje o Ligu mistrů zůstaly izraelské volejbalistky doma.

„Jsou chvíle, kdy jde sport stranou. Rozhodnutí Hapoelu odhlásit se z mezinárodních soutěží registrujeme, to je však nyní to nejméně podstatné. Přejeme si, abychom se na hřišti co nejdřív znovu mohli setkat a aby se situace v Izraeli co nejdřív a za co nejmenších ztrát uklidnila,“ sdělil redakci iDNES.cz předseda královopolských volejbalistek Richard Wiesner.

České mistryně KP Brno se měly s izraelským soupeřem utkat v úterý, v tento termín budou mít volno. Nastoupí ve středu proti Gran Canarii a ve čtvrtek proti rumunským šampionkám CS Alba Blaj. Dva nejlepší celky postoupí do další fáze kvalifikace Ligy mistrů, kterou by v případě KP Brno pořádal opět brněnský klub. V případě umístění na třetím místě skupiny přecházejí Královopolanky do Poháru CEV, kde by se systémem doma - venku utkaly o postup do osmifinále s německými Drážďany.