Boj o Ligu mistrů? Čest, která může brněnské volejbalistky zruinovat

Do složité pozice oddíl z Králova Pole postavily novinky v organizaci Ligy mistrů, kdy se v předkole nehrají dvojzápasy, ale čtyřčlenné turnaje. Hostitel takového turnaje – což je po losu KP Brno – pak platí nejen organizaci, ale i ubytování a stravování svých soupeřů.

„Dobrovolně pořadatelství nikdo nechtěl, musel rozhodnout los. Když losování začalo, byly vidět čtyři popelavé obličeje manažerů,“ líčí prezident volejbalových šampionek Richard Wiesner s černým humorem.

Do smíchu mu však není. Pro KP Brno je situace o to nepříjemnější, že pokud by z první fáze kvalifikace, hrané v jeho hale v říjnu, postoupilo do druhé, pořadatelství by mu připadlo znovu. Náklady na oba turnaje Wiesner vyčíslil dohromady na 1,7 milionu korun, rozpočet klubu na příští sezonu činí 6,5 milionu.

„Standardní podporu máme přislíbenu od volejbalového svazu, jednáme s městem a krajem. Bez pomoci zvenčí by pro nás tahle sportovní čest mohla být likvidační,“ obává se šéf brněnského celku. Uvědomuje si, že třeba v rozpočtu Brna peníze na podporu významných akcí jsou, ale doba, kdy o ně bylo potřeba na letošek požádat, je dávno pryč.

„Musíme počítat i s tím, že sáhneme hluboko do vlastní kapsy. Snad nás v tom město a kraj nenechají,“ doufá Wiesner.

O tom, že by snahu o Ligu mistrů z finančních důvodů vzdal, neuvažoval. Takový krok by byl spojený nejen s pokutou, ale i se zákazem účasti v evropských pohárech po další tři roky. „To bych hráčkám neudělal,“ říká rezolutně.

KP Brno se od 10. do 12. října postupně utká s Hapoelem Kfar Saba z Izraele, Gran Canarií a rumunskou Albou Blaj. Postoupí první dva.

Přání vypadnout z kvalifikace co nejdřív prý z prezidentových úst nezazní. „To nelze po nikom chtít. Když už to dopadlo takhle, půjdeme do toho s riskem, že budeme za úspěch finančně trestaní. Proti fotbalu je dost velký paradox, jak můžeme na Lize mistrů krvácet,“ povzdechl si Wiesner.