Lvi Praha ve volejbalové Lize mistrů prohráli v Galati v tiebreaku

Vstup do zápasu českým šampionům vůbec nevyšel. Nedařilo se jim na servisu ani při obraně v poli, udělali devět nevynucených chyb za set a v bouřlivé atmosféře prohráli první set 15:25.

Ve druhé sadě se ale obraz hry úplně obrátil. Tentokrát výborně podávali Lvi a rumunský celek vypadl z role. Pražané odskočili na 16:11, jenže domácí sadu s přispěním velmi riskantních podání zdramatizovali. Přiblížili se rozdíl jediného bodu, ale Lvi i díky střídajícímu smečaři Luísi Elianu Estradovi vyhráli set 25:23.

Kubánec Estrada zůstal na palubovce pro zbytek zápasu a nakonec nasbíral 18 bodů. Ve třetí sadě se k němu přidal i mnohdy tápající univerzál Casey Schouten a Lvi tentokrát měli set celou dobu pod kontrolou. Domácím povolili jen 19 bodů.

Galati ani za nepříznivého stavu nesložilo zbraně. Ve čtvrtém setu využilo slabší útočné pasáže hostů a pětibodovou sérií otočilo na 8:5. Lvi pak snížili na 18:19, jenže v koncovce Schouten ani Estrada nepodali a naopak domácí servisem komplikovali přihrávajícím hráčům českého týmu život. Bylo z toho jejich vítězství 25:21, které znamenalo tiebreak.

Jeho začátek přinesl festival zkažených podání na obou stranách. Nervozitu dříve setřásli domácí a před změnou stran odskočili na 8:4. Lvi ještě snížili na 10:11, ale pak už uhráli jen jeden míč a podlehli 11:15. Po více než dvouhodinové bitvě uzavřeli první polovinu základní skupiny Ligy mistrů těsnou porážkou.

„Bojovali jsme tu dvě a půl hodiny o to, abychom zvítězili. Bohužel se to nepodařilo. Měli jsme svoje šance, některé situace jsme měli vyřešit lépe. Nicméně máme polovinu soutěže za sebou. Uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl v nahrávce pro média kapitán Lvů Jakub Janouch.

Nejproduktivnějším hráčem pražského týmu byl s 19 body Schouten. Ten ale tentokrát na sedmnáct bodů z útoku potřeboval 38 nahrávek, což znamenalo na univerzála podprůměrnou úspěšnost 45 procent. Na přihrávce se Lvi znovu opírali o Milana Moníka, jenž měl ze zápasu smíšené pocity.

„Možná z odstupu času může být ten bod zlatý, ale to se teprve uvidí. Galati na nás vlítlo v prvním setu, ve kterém jsme neustáli servis a nedařilo se nám na dohrávku. Poté jsme se zvedli, začalo nám klapat podání a následná obrana. Ve třetím setu to samé a navíc jsme ustáli koncovku. Pak se zase dařilo Galati. Kdo dal dobrý servis, prostě vyhrál. Říká se, že je tiebreak o štěstí, ten náš byl o chybách, kterých jsme udělali více. To se nám nesmí stávat,“ shrnul duel.

Volejbalová Liga mistrů Skupina E, 3. kolo Galati (Rum.) - Lvi Praha 3:2 (15, -23, -19, 21, 11)

Rozhodčí: Jokelainen (Fin.), Mezöffy (Maď.). Čas: 136 min. Diváci: 1050.

Sestava a body Lvů Praha: Madsen 17, McCarthy 9, Schouten 19, Čech 2, Crer 6, Janouch 1, libero Moník - Thiel, Kollátor 2, Estrada 18, Vodička. Trenér: Barrial.

Nejvíce bodů Galati: Lopes 25, Butnaru a Gergye po 12.